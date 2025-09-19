Menü Kapat
Otomobil


 Serhat Yıldız

Hyundai i30 Türkiye’de yeniden satışta: İşte fiyatı

Hyundai, yenilenen tasarımı ve hibrit motor seçeneğiyle i30 modelini 1 milyon 699 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.


Serhat Yıldız


19.09.2025



19.09.2025


Hyundai Motor Türkiye, C segmentinin öne çıkan modellerinden i30’u yeniden piyasaya sürdü. 1,5 litrelik 48 voltluk mild hibrit benzinli turbo motorla gelen araç, 140 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor. Yakıt tasarrufu sağlayan motor yapısı, performansla birlikte çevre dostu bir sürüş vaat ediyor.

7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatılan i30, akıcı vites geçişleriyle öne çıkarken hibrit sistemi sayesinde şehir içi emisyonu azaltıp yakıt verimliliğini artırıyor.

TEKNOLOJİ VE KONFOR BİR ARADA

i30’un dikkat çeken özellikleri arasında panoramik cam tavan, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve yine 10,25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği, USB Type-C girişleri ve kablosuz şarj ünitesi günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

Bu donanımlar, i30’u sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren akıllı bir otomobile dönüştürüyor.

GÜVENLİK STANDART OLARAK GELİYOR

Hyundai’nin Smart Sense paketini standart olarak sunması da öne çıkan detaylardan biri. Ön Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip ve Şeritte Kalma Asistanları, Akıllı Hız Limit Asistanı ve Arka Yolcu Uyarısı gibi sistemler, sürücüyü her koşulda destekliyor.

TÜRKİYE’DE İKİ PAKETLE SATIŞTA

Prime ve Comfort olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkan hatchback gövdeli Hyundai i30, modern tasarımı, güçlü motoru ve ileri teknolojileriyle C segmentinde yeniden iddialı bir oyuncu olarak yollara dönüyor.

