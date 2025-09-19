Alman üreticiden elektrikli araçlar için devrim gibi motor: 1.350 km menzil artık hayal değil

Alman bileşen üreticisi Mahle, hibrit sürüş menzilini yaklaşık 1.350 km'ye kadar çıkarabileceğini söylediği küçük, yüksek verimli, çok yakıtlı bir motor-jeneratörü tanıttı. Bu değer, günümüzün en uzun menzilli bazı bataryalı elektrikli araçlarının yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

Şirkete göre menzil uzatıcı sistemler, basit bir ek donanım olmaktan çok, büyük bataryaların yerini alabilecek daha küçük bataryalarla birlikte menzil kaygısını azaltmayı hedefleyen bütüncül bir sürüş mimarisi olarak tasarlandı. Böylece maliyet, ağırlık ve malzeme tasarrufu sağlayarak daha uzun menzile sahip, uygun fiyatlı ve verimli yeni nesil elektrikli araçların önü açılmış olacak.

"AVRUPA, ÇİN VE AMERİKA'NIN GERİSİNDE KALDI"

Şirketin CEO'su Arnd Franz, menzil uzatıcı elektrikli araçların otomotiv pazarının geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inanıyor ve Avrupa'nın Çin ve Kuzey Amerika gibi büyük küresel pazarlara kıyasla geride kaldığını belirtiyor. Franz, Avrupa'daki politik karmaşıklıkların, menzil uzatıcı elektrikli araçların emisyon azaltıcı bir çözüm olarak benimsenmesini engellediğini söyledi.

Son dönemde sıkça tartışılan bir konu olan Avrupa Birliği’nin 2035 yılına kadar otomobil ve hafif ticari araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını yüzde 100 azaltma hedefi, yeni araçlarda içten yanmalı motorların sonu anlamına geliyor.

Avrupa otomotiv endüstrisi, bu hedefin uygulanamaz olduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu’na bu yasağı tamamen kaldırması ve sadece bataryalı elektrikli araçlar yerine hibritler, hidrojen motorları ve sürdürülebilir yakıtlar gibi diğer emisyon azaltıcı seçenekleri de teşvik etmesi yönünde baskı yapıyor.