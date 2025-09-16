İkinci elde şoke eden tablo: Elektrikli araçlar, benzinlilerden ucuz hale geldi

Cox Automotive verilerine göre, temmuz ayında ikinci el elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Şirket, elektriklilerin hâlâ toplam ikinci el pazarının yalnızca yüzde 2’sini oluşturduğunu ancak kiralama süresi dolan veya yeni modellere takas edilen araçların sayısının giderek yükseldiğini vurguluyor.

BATARYALAR GELİŞTİ, FİYATLAR DÜŞTÜ

Geçmişte yeni elektrikli otomobiller benzinlilere kıyasla birkaç bin dolar daha pahalıydı. Ancak ikinci elde tablo tersine döndü. Batarya performansındaki hızlı ilerleme, eski modellerin değerini düşürerek fiyatların benzinli araçların altına inmesini sağladı.

Birkaç yıl önce tek şarjla 320 kilometrenin altında menzil sunan modeller, bugün 480 kilometre civarına ulaşmış durumda. Çok yakında 640 kilometre menzilin standart hale gelmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, eski nesil elektriklilerin cazibesini azaltırken, fiyatları da tüketici için daha erişilebilir kılıyor.

GARANTİ AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

İkinci elde elektriklileri öne çıkaran bir diğer unsur ise garanti kapsamı. Pek çok araç hâlâ üretici garantisi altında olduğu için batarya değişimi gibi yüksek maliyetli riskler azalmış görünüyor.

Ayrıca, 40 bin doların altında fiyatlanan yeni elektrikli modellerin piyasaya çıkması da ikinci el değerlerini aşağıya çekti. Tesla gibi uzun süredir ABD pazarında var olan markaların eski modelleri, artan rekabetle birlikte ciddi şekilde değer kaybetti.

“FİYAT, EN KRİTİK FAKTÖR”

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, ikinci el elektrikli araçların popülaritesinin yeni model satışlarını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ona göre pazarda belirleyici olan en önemli unsur ne menzil ne de alışkanlıklar, doğrudan fiyat.