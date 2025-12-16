Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Sınırda ateş durmadı: Tayland ve Kamboçya çatışmalarında can kaybı artıyor

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı. 7 Aralık'tan bu yana sınır çatışmalarında can kaybı 45'e yükseldi, 700 binden fazla kişi ise evlerinden oldu. Tayland, ateşkes için Kamboçya'nın önce ateş etmeyi bırakması gerektiğini bildirdi.

ve arasındaki çatışmalar yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Hem askeri kayıplar hem de sivil can kayıpları yaşanan sınırda şimdiye kadar 45 kişi hayatını kaybetti, 700 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Taylandlı yetkililer, 17 asker ve 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Sınır hattındaki riskli bölgelerden tahliye edilen 261 binden fazla kişinin geçici sığınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Sınırda ateş durmadı: Tayland ve Kamboçya çatışmalarında can kaybı artıyor

Kamboçyalı yetkililer ise 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi. Kamboçya tarafı, çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralanan askeri personel sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır eyaletlerinde yaşayan 421 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

''ATEŞKES İÇİN KAMBOÇYA ATEŞİ KESMELİ''

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul bugün yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamalara değindi. ABD Başkanı Trump'ın "Tayland ve Kamboçya'nın sağlamasına yardımcı oldum ve bu göreve geldiğimden bu yana çözdüğüm sekizinci savaş" ifadelerine cevap veren Charnvirakul, "ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes istiyorsa, önce Kamboçya'dan ateş etmeyi bırakmasını istemeli" ifadelerini kullandı.

Sınırda ateş durmadı: Tayland ve Kamboçya çatışmalarında can kaybı artıyor

Charnvirakul, Tayland'ın Kamboçya'dan gelen tehditleri etkisiz hale getirilene kadar savunma operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı. Açıklamasında Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen çağrılar da dahil olmak üzere uluslararası baskıya değinen Anutin, Tayland'ın saldırı altındayken askeri operasyonlarını tek taraflı olarak durdurmayacağını belirtti.

Sınırda ateş durmadı: Tayland ve Kamboçya çatışmalarında can kaybı artıyor

ÇİN'DEN TAYLAND VE KAMBOÇYA'YA ÇAĞRI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun yaptığı açıklamada, Çin'in Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmaların başladığı günden bu yana her iki tarafla farklı düzeylerde ve çeşitli kanallardan yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Sınırda ateş durmadı: Tayland ve Kamboçya çatışmalarında can kaybı artıyor

Guo, iki ülkenin daimi komşular olduğunu vurgulayarak, taraflara ateşkesi sağlama ve çatışmaları sona erdirme çağrısı yaptı. Guo, açıklamasında, "Çin, Kamboçya ve Tayland'ın çatışmaların durdurulmasına katkı sağlayacak tüm önlemleri almasını ve gerilimi en kısa sürede azaltmasını umuyor. Çin, Tayland ile Kamboçya arasında ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi için yapıcı rol oynamaya devam edecektir" dedi.

Sınırda ateş durmadı: Tayland ve Kamboçya çatışmalarında can kaybı artıyor

YAKIT SEVKİYATI DURDU

Tayland ordusu, sınır hattında devam eden çatışmalar kapsamında, Laos üzerinden Kamboçya'ya ulaştırıldığı şüphesi bulunan yakıt tankerlerinin geçişini durdurdu. Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri yaptığı açıklamada, Laos-Tayland sınırından geçen bazı yakıt tankerlerinin Kamboçya askeri birliklerine sevk edildiği şüphesiyle sevkiyatın geçici olarak askıya alındığını belirtti. Kongsiri, alınan kararın Laos hükümetini veya halkını hedef almadığını, yalnızca çatışmaların seyrine ilişkin güvenlik tedbiri kapsamında uygulandığını vurguladı.

Sınırda ateş durmadı: Tayland ve Kamboçya çatışmalarında can kaybı artıyor

Kararın ardından, Laos ile Tayland arasındaki Chong Mek sınır kapısında çok sayıda akaryakıt tankerinin beklemeye alındığı görüldü.

