Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen çatırdıyor! 88 yıllık tarihinde bir ilk

Volkswagen, 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki bir fabrikasında üretimi durdurarak Dresden tesisini kapatmaya hazırlanıyor. Şirket, Çin ve Avrupa pazarındaki talep düşüklüğü ile artan maliyetler nedeniyle nakit akışı baskısı altında küçülmeye gidiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 14:56

Alman otomotiv devi Volkswagen, Financial Times'ın (FT) pazar günü paylaştığı bilgilere göre salı gününden sonra Dresden’deki tesisinde araç üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Karar, otomobil üreticisinin 88 yıllık tarihinde Almanya'daki üretimini sonlandırması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Otomobil üreticisi, Çin'deki satışların zayıflaması ve Avrupa'daki talebin düşmesi nedeniyle ciddi bir nakit akışı baskısı altında bulunuyor. Ayrıca Amerika'daki satışları olumsuz etkileyen ABD gümrük vergileri de şirketi zorlayan faktörler arasında yer alıyor.

Volkswagen çatırdıyor! 88 yıllık tarihinde bir ilk

DRESDEN FABRİKASI İÇİN "YOLUN SONU" GÖRÜNDÜ

Kasım ayında Alman basınında yer alan raporlarda, Dresden'deki üretimin marjinal düzeyde kaldığı belirtilmiş ve fabrika için "sonun geldiği" yönünde ifadeler kullanılmıştı.

Şirket geçtiğimiz yılın sonlarında, 2030 yılına kadar Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkaracağını ve üretim kapasitesini azaltacağını duyurmuştu. , artan maliyetler, elektrikliye geçiş sürecindeki aksaklıklar ve özellikle elektrikli araç segmentinde Çin pazarındaki yerel rakiplerden gelen yoğun rekabet nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

Volkswagen çatırdıyor! 88 yıllık tarihinde bir ilk

NAKİT AKIŞINDA BASKI DEVAM EDECEK

Otomobil üreticisinin CFO'su Arno Antlitz, ekim ayında yaptığı açıklamada, daha önce sıfıra yakın olması öngörülen 2025 net nakit akışının biraz pozitif olabileceğini öne sürmüştü. Ancak Financial Times, üreticinin üzerindeki baskının süreceğine işaret ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bernstein analisti Stephen Reitman, 2026 yılındaki nakit akışı üzerinde kesinlikle bir baskı olduğunu belirtiyor. Reitman'a göre otomotiv grubu, harcamaları kısmanın ve işletme kârlarını artırmanın yollarını arıyor.

Fosil yakıtlı motorların beklenenden daha uzun süre kullanılacak olması yeni yatırımlar gerektirdiğinden, Volkswagen yaygın zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Analist Reitman, yeni nesil benzin teknolojilerine bakılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Volkswagen çatırdıyor! 88 yıllık tarihinde bir ilk

İKONİK TESİS TEKNOLOJİ KAMPÜSÜNE DÖNÜŞÜYOR

Volkswagen’in mühendislik hünerlerini sergilemek amacıyla bir vitrin olarak kurulan tesis, ilk olarak üst düzey VW Phaeton modelinin montajı için görevlendirilmişti. Phaeton üretiminin 2016'da durdurulmasının ardından Dresden tesisi, şirketin elektrifikasyon çabalarının bir sembolü haline gelerek son olarak bataryalı ID.3 modelini üretiyordu.

Financial Times'a göre 2002’de faaliyete geçmesinden beri 200 bin adetten az araç üreten tesis, VW'nin Wolfsburg'daki merkez fabrikasının yıllık üretiminin yarısına bile ulaşamadı.

Söz konusu tesisin artık Dresden Teknik Üniversitesi'ne kiralanması bekleniyor. Rapora göre alanda yapay zeka, robotik ve çip geliştirme üzerine bir araştırma kampüsü kurulması planlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BYD batarya garanti süresini belirli modelleri için uzattı
ETİKETLER
#volkswagen
#Otomotiv Endustrisi
#Üretim Durumu
#Dresden Fabrika
#Çin Pazarı
#Şirket Finansman
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.