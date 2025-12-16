Volkswagen çatırdıyor! 88 yıllık tarihinde bir ilk

Alman otomotiv devi Volkswagen, Financial Times'ın (FT) pazar günü paylaştığı bilgilere göre salı gününden sonra Dresden’deki tesisinde araç üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Karar, otomobil üreticisinin 88 yıllık tarihinde Almanya'daki üretimini sonlandırması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Otomobil üreticisi, Çin'deki satışların zayıflaması ve Avrupa'daki talebin düşmesi nedeniyle ciddi bir nakit akışı baskısı altında bulunuyor. Ayrıca Amerika'daki satışları olumsuz etkileyen ABD gümrük vergileri de şirketi zorlayan faktörler arasında yer alıyor.

DRESDEN FABRİKASI İÇİN "YOLUN SONU" GÖRÜNDÜ

Kasım ayında Alman basınında yer alan raporlarda, Dresden'deki üretimin marjinal düzeyde kaldığı belirtilmiş ve fabrika için "sonun geldiği" yönünde ifadeler kullanılmıştı.

Şirket geçtiğimiz yılın sonlarında, 2030 yılına kadar Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkaracağını ve üretim kapasitesini azaltacağını duyurmuştu. Volkswagen, artan maliyetler, elektrikliye geçiş sürecindeki aksaklıklar ve özellikle elektrikli araç segmentinde Çin pazarındaki yerel rakiplerden gelen yoğun rekabet nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

NAKİT AKIŞINDA BASKI DEVAM EDECEK

Otomobil üreticisinin CFO'su Arno Antlitz, ekim ayında yaptığı açıklamada, daha önce sıfıra yakın olması öngörülen 2025 net nakit akışının biraz pozitif olabileceğini öne sürmüştü. Ancak Financial Times, üreticinin üzerindeki baskının süreceğine işaret ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bernstein analisti Stephen Reitman, 2026 yılındaki nakit akışı üzerinde kesinlikle bir baskı olduğunu belirtiyor. Reitman'a göre otomotiv grubu, harcamaları kısmanın ve işletme kârlarını artırmanın yollarını arıyor.

Fosil yakıtlı motorların beklenenden daha uzun süre kullanılacak olması yeni yatırımlar gerektirdiğinden, Volkswagen yaygın zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Analist Reitman, yeni nesil benzin teknolojilerine bakılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

İKONİK TESİS TEKNOLOJİ KAMPÜSÜNE DÖNÜŞÜYOR

Volkswagen’in mühendislik hünerlerini sergilemek amacıyla bir vitrin olarak kurulan tesis, ilk olarak üst düzey VW Phaeton modelinin montajı için görevlendirilmişti. Phaeton üretiminin 2016'da durdurulmasının ardından Dresden tesisi, şirketin elektrifikasyon çabalarının bir sembolü haline gelerek son olarak bataryalı ID.3 modelini üretiyordu.

Financial Times'a göre 2002’de faaliyete geçmesinden beri 200 bin adetten az araç üreten tesis, VW'nin Wolfsburg'daki merkez fabrikasının yıllık üretiminin yarısına bile ulaşamadı.

Söz konusu tesisin artık Dresden Teknik Üniversitesi'ne kiralanması bekleniyor. Rapora göre alanda yapay zeka, robotik ve çip geliştirme üzerine bir araştırma kampüsü kurulması planlanıyor.