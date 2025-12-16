Menü Kapat
Balkanlar için endişelendiren iddia: Rusya'da savaşan Sırp askerleri Bosna'da savaş için hazırlanıyor

Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşan Sırp paralı askerlerin savaşı Balkanlara taşımak istediği iddia edildi. İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre, Sırp gençleri, Ukrayna'nın ardından Bosna Hersek'e dönmek istiyor.

Balkanlar için endişelendiren iddia: Rusya'da savaşan Sırp askerleri Bosna'da savaş için hazırlanıyor
16.12.2025
14:59
16.12.2025
14:59

şiddetli çatışmalarla devam ederken İngiliz basınından endişelendiren bir iddia ortaya atıldı. Telegraph'ın haberine göre, Rusya için Ukrayna'ya karşı savaşan Sırp askerleri savaşı Bosna Hersek'e de taşımak istiyor. Sırp milliyetçiler, Ukrayna'nın işgali için Rusya'ya yardım amacıyla birlikler halinde giderken de dönerken de bir başka amaçları da var.

Rus yanlısı Sırp, 'dan asker bile istemiyor. Silah ve mühimmatı yeterli bulan aşırı sağcı paralı askerler, Ukrayna'da savaşırken yeni bir Balkan savaşına hazırlanıyor.

Balkanlar için endişelendiren iddia: Rusya'da savaşan Sırp askerleri Bosna'da savaş için hazırlanıyor

SOSYAL MEDYADA SAVAŞA KATILMA ÇAĞRISI

4 senede yüzlerce paralı Sırp askeri, Rus birliklerine katıldı. Bu kişiler arasında Bosna Savaşı gazileri de var. Sırp gençler sosyal medyadan haberleşiyor ve buradan gençlere Rusya saflarına katılma çağrısı yapılıyor.

Rusya ile bağı olan Sırp askerleri de savaş propagandaları yapıyorlar. Rusya da paralı askerlere 1.3 milyon TL katılma parası, aylık olarak ise 131 bin TL maaş veriyor. Yüzlerce genç, zaten milliyetçi propagandayla savaş hayalleri kurarken, para teklifiyle cepheye çekiliyor.

Balkanlar için endişelendiren iddia: Rusya'da savaşan Sırp askerleri Bosna'da savaş için hazırlanıyor

''BİZİM OLANI ALMAK İÇİN DÖNECEĞİZ''

Sosyal medyada bu tarz paylaşımlar yapan Sırp askeri Dario Ristic ise savaşı güzelleyen içerikler çekmesinin yanı sıra Bosna Hersek'teki Müslümanları hedef alan paylaşımlar da yapıyor. Bir paylaşımında ise şunları söylüyor:

“Burada şu NATO faşistleriyle işimiz bittiğinde geri döneceğiz. Tapınaklarımızı geri almak için döneceğiz. Bizim olanı geri almak için döneceğiz. Tanrı’ya şan olsun. Ana Rusya’ya şan olsun. Zafere!”

Balkanlar için endişelendiren iddia: Rusya'da savaşan Sırp askerleri Bosna'da savaş için hazırlanıyor

