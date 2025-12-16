Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu alışverişi! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta, sokakta uyuşturucu sattıkları dronla tespit edilerek suçüstü yakalanan 3 şüpccdildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheliler H.Ö, E.B. ile K.O'yu suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 7 parça halinde 63,65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden K.O. serbest bırakılırken, H.Ö. ve E.B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.