Şiddetli fırtına Brezilya'da 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasını devirdi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde şiddetli rüzgarın hızı saatte 83.3 kilometreye ulaştı. Bir otoparktaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikası devrildi. Devasa heykelin düşüşü çevrede büyük panik anlarına neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Mağazanın otoparkındaki yapı, heykel kaidesi ve heykelin kendisi dahil olmak üzere toplam 35 metre yüksekliğinde iken, yıkılan kısmının 24 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor.