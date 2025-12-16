Hande Erçel Londra'ya mı yerleşiyor? 200 milyonluk ev iddiası hayranlarını endişelendirdi

Aşk ve Gözyaşı dizisi final olduktan sonra reklam anlaşmalarıyla çok konuşulan Hande Erçel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde 30 milyonluk reklam anlaşması yaptığı iddia edilen Hande Erçel'in 200 milyon TL'lik ev satın aldığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

HANDE ERÇEL LONDRA'YA MI TAŞINIYOR?

Gel Konuşalım programında Hande Erçel hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Hande Erçel'in Londra'da yaşamaya karar verdiği iddia edilirken aldığı evin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Programın sunucularından Ece Erken, ''Ben haberimin arkasındayım bu arada. Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım'' diye konuştu.