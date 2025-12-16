Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
10°
 Dilek Ulusan

Hande Erçel Londra'ya mı yerleşiyor? 200 milyonluk ev iddiası hayranlarını endişelendirdi

Son olarak Onur Güvenatam ile sevgili olan Hande Erçel, son yatırımıyla yine konuşuldu. Yeni reklam filmiyle anlaşma sağlayan Hande Erçel'in Londra'dan 200 milyon liraya ev satın aldığı iddia edildi.

Haber Merkezi
16.12.2025
saat ikonu 12:11
16.12.2025
saat ikonu 12:11

Aşk ve Gözyaşı dizisi final olduktan sonra reklam anlaşmalarıyla çok konuşulan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde 30 milyonluk reklam anlaşması yaptığı iddia edilen Hande Erçel'in 200 milyon TL'lik ev satın aldığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

HANDE ERÇEL LONDRA'YA MI TAŞINIYOR?

Gel Konuşalım programında Hande Erçel hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Hande Erçel'in 'da yaşamaya karar verdiği iddia edilirken aldığı evin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Programın sunucularından Ece Erken, ''Ben haberimin arkasındayım bu arada. Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım'' diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Hande Erçel kaç yaşında?
24 Kasım 1993 doğumlu Hande Erçel, ilk olarak 2015 yılında Güneşin Kızları dizisiyle popüler oldu.
