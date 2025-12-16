Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu! Yaşamak değil, nefes almak bile zor

Türkiye’de doğum hızı yıldan yıla düşerken, nüfusu artırmak için yeni önlemler üzerinde çalışılmaya başlandı. Ancak dünya üzerinde öyle ülkeler var ki kalabalık nedeniyle insanlar yeni bir bebek sahibi olmak istemiyor. Yüzölçümü geniş olan ülkelerde insan kalabalığı her ne kadar çok büyük sorun yaratmasa da özellikle bazı bölgelerde kalabalık nedeniyle en temel ihtiyaçların karşılanması bile zorlaşıyor. Yapılan son araştırmalar da dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu. Buna göre dünya üzerinden 1 milyar 457 milyon 629 bin 730 kişi tek bir ülke üzerinde yaşıyor. İşte detaylar…