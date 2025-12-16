Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu! Yaşamak değil, nefes almak bile zor

Kategoriler
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu. TÜİK tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye nüfusu 85 milyonu geçerken, bazı ülkelerde bir milyarı aşkın insan yaşıyor. Bu rakamlar karşılaştırıldığında ise aradaki fark daha fazla ortaya çıkıyor. İşte okulu, iş yaşamı ve barınma problemleri bir yana nefes almanın bile kimi zaman zor olduğu dünyanın en kalabalık ülkelerine dair ayrıntılar…
Türkiye’de doğum hızı yıldan yıla düşerken, nüfusu artırmak için yeni önlemler üzerinde çalışılmaya başlandı. Ancak dünya üzerinde öyle ülkeler var ki kalabalık nedeniyle insanlar yeni bir bebek sahibi olmak istemiyor. Yüzölçümü geniş olan ülkelerde insan kalabalığı her ne kadar çok büyük sorun yaratmasa da özellikle bazı bölgelerde kalabalık nedeniyle en temel ihtiyaçların karşılanması bile zorlaşıyor. Yapılan son araştırmalar da dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu. Buna göre dünya üzerinden 1 milyar 457 milyon 629 bin 730 kişi tek bir ülke üzerinde yaşıyor. İşte detaylar…
10. MEKSİKA
131 milyon 390 bin 460 nüfusu ile Meksika, Kuzey Amerika'da bulunan ve Latin Amerika'nın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesi. Aynı zamanda Dünyanın en kalabalık 10. Ülkesi konumunda.
9. RUSYA
Dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip Rusya, 144 milyon 566 bin 080 kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alıyor.
8. BANGLADEŞ
Bangladeş, sahip olduğu 174 milyon 766 bin 950 kişilik nüfusla en kalabalık ülkeler arasında.
7. BREZİLYA
Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi olan Brezilya, 212 milyon 159 bin 310 kişilik nüfusuyla kıtanın büyük bir bölümünü kaplıyor.
6. NİJERYA
Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’nın nüfusu ise 236 milyon 383 bin.
5. PAKİSTAN
Pakistan’ı dünyanın en kalabalık 5. Ülkesi konumuna getiren nüfusu 254 milyon 799 bin 630 kişiden oluşuyor.
4. ENDONEZYA
En büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya, 284 milyon 577 bin 710 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık dördüncü ülkesi.
3. ABD
Dünya üzerindeki en kalabalık üçüncü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, 346 milyon 463 bin 520 kişilik nüfusa sahip.
2. ÇİN
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Çin’de 1 milyar 414 milyon 665 bin 530 kişi yaşıyor.
1. HİNDİSTAN
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan’ın nüfusu ise 1 milyar 457 milyon 629 bin 730. Birleşmiş Milletler (BM), 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın 21. yüzyıl boyunca bu unvanını koruyacağını bildirdi.