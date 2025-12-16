Akaryakıta peş peşe ikinci indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Aralık 16, 2025 11:49
1
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolar seviyelerine düşmesinin akabinde akaryakıt fiyatlarına da peş peşe indirimler geliyor.

Bu çerçevede bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere benzine 83 kuruş daha indirim bekleniyor.

2
Peki, 16 Aralık 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte şehir şehir güncel benzin ve motorin fiyatları... 

3
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

4
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.38TL

Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

5
Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

6
İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.74TL

Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

7
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

TGRT Haber
