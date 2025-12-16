Akaryakıta peş peşe ikinci indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolar seviyelerine düşmesinin akabinde akaryakıt fiyatlarına da peş peşe indirimler geliyor.

Bu çerçevede bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere benzine 83 kuruş daha indirim bekleniyor.