TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Otomobil
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu

Jaguar Land Rover, fabrikalardaki üretimin Kasım ayına kadar durabileceği konusunda tedarik firmalarını uyardı. Şirketin bilgisayar sistemlerini hedef alan siber saldırı sonrası üretim hatları iki haftadır dururken, binlerce çalışan geçici olarak izne gönderildi.

Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.09.2025
08:59
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
08:59

Jaguar Land Rover'ın tedarikçilerine, yıkıcı bir siber saldırının ardından büyüyen sorunlar nedeniyle otomobil üretiminin Kasım ayına kadar yeniden başlamayabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu

Hacker'ların şirketin bilgisayar sistemlerini ele geçirmesinin ardından fabrika hatları iki haftadır halen felç durumda. Bu durum, yöneticileri binlerce fabrika çalışanını geçici olarak eve göndermek zorunda bıraktı. Ancak kriz üçüncü haftasına girerken, üst düzey şirket içi kaynakların tedarikçilere üretimin bir yedi hafta daha durma ihtimali olduğunu söylediği belirtiliyor.

Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu

Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten otomobil devinde Kasım ayına kadar bir üretim duruşu, yaklaşık 50 bin araç üretimini engelleyecek ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına mal olacak. Ayrıca, otomobil üreticisinin tedarikçilerini de önemli mali baskı altına alacak ve bazılarının dış destek olmadan iflas etmesi muhtemel.

ETİKETLER
#Ekonomi
#siber saldırı
#tedarik zinciri
#Otomobil Üretimi
#Jaguar Land Rover
#Üretim Durması
#Otomobil
TGRT Haber
