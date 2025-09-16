Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu

Jaguar Land Rover'ın tedarikçilerine, yıkıcı bir siber saldırının ardından büyüyen sorunlar nedeniyle otomobil üretiminin Kasım ayına kadar yeniden başlamayabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Hacker'ların şirketin bilgisayar sistemlerini ele geçirmesinin ardından fabrika hatları iki haftadır halen felç durumda. Bu durum, yöneticileri binlerce fabrika çalışanını geçici olarak eve göndermek zorunda bıraktı. Ancak kriz üçüncü haftasına girerken, üst düzey şirket içi kaynakların tedarikçilere üretimin bir yedi hafta daha durma ihtimali olduğunu söylediği belirtiliyor.

Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten otomobil devinde Kasım ayına kadar bir üretim duruşu, yaklaşık 50 bin araç üretimini engelleyecek ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına mal olacak. Ayrıca, otomobil üreticisinin tedarikçilerini de önemli mali baskı altına alacak ve bazılarının dış destek olmadan iflas etmesi muhtemel.