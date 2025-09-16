Altında çıkış sürüyor! Fed öncesi büyük hareketlilik... İşte 16 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasası haftanın ikinci gününde de Fed kararına odaklandı. Geçtiğimiz gün 3 bin 673,95 dolarla rekor kıran ons altın, Salı sabahına 3 bin 643 dolardan başladı. Gram altın ise 4.841 TL seviyelerinde işlem görürken, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri altına olan talebi canlı tutuyor. Uzmanlar ons altının 4 bin doların, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? (16 EYLÜL 2025)

Alış: 4.889,92 TL

Satış: 4.890,40 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (16 EYLÜL 2025)

Alış: 8.087,00 TL

Satış: 8.154,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? (16 EYLÜL 2025)

Alış: 16.174,00 TL

Satış: 16.309,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (16 EYLÜL 2025)

Alış: 32.248,00 TL

Satış: 32.467,00 TL

ONS ALTIN FİYATI (16 EYLÜL 2025)

Alış: 3.680,82 dolar

Satış: 3.681,20 dolar