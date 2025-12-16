Menü Kapat
10°
Asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanı ve yüzbinlerce işvereni doğrudan etkileyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada TİSK’in taşın altına elini altına koyması gerektiğini vurgularken ilk toplantı geride kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret çalışmalarını tamamlarken gözler ikinci toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde zamma ilişkin değerlendirme yaptı. Asgari ücret zam senaryolarına göre hesaplamalar tek tek yapıldı. Peki 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammı hesaplaması…

Asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Yeni beklenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan , ve hükümet yetkilileri temaslarını sürdürüyor. İkinci asgari ücret toplantısı 18 Aralık perşembe günü gerçekleştirilecek. Asgari ücret zammı doğrudan 8 milyon çalışanı etkileyecek. Asgari ücretin belli olmasının ardından özel şirketler maaş politikalarına yön verecek. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş ilk toplantıya katılmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni toplantı öncesinde asgari ücret zammına ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Asgari ücret, Ocak ayında yapılan artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltilirken ara zam yapılmaması sonrası beklenti arttı. Peki Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bu hafta perşembe günü yapmaya hazırlanıyor. Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan yaptığı açıklamada çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2026 OCAK’TA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken , ekonomik şartlar ve diğer birçok etken baz alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulanmıştı. Enflasyondaki düşüş eğilimi sürerken bu yılda benzer şekilde asgari ücrete ara zam yapılmadı.

Asgari ücret zammında masadaki zam oranları dikkat çekti. Ekonomistler, zam oranının yüzde 25 ile 35 arasında olabileceğini ifade ediyor.

Zam oranının yüzde 25 olması durumunda asgari ücret 27 bin 630 lira, yüzde 30 olması durumunda 28 bin 735 lira ve yüzde 35 olması durumunda ise 29 bin 841 lira olacak. Asgari ücret hesaplaması şu şekilde;

Asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

%25 zam yapılması durumunda: 27 bin 630 TL

%30 zam yapılması durumunda: 28 bin 735 TL

%35 zam yapılması durumunda 29 bin 841 TL

%40 zam yapılması durumunda 30 bin 946 TL

%45 zam yapılması durumunda 32 bin 51 TL

%50 zam yapılması durumunda 33 bin 156 TL

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK’TA YAPILACAK

Asgari ücrette ikinci toplantı benzer şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıya işveren ve işçi tarafı davet edilecek. Daha önceki yıllarda Asgari ücret toplantılarında işvereni temsil eden Türk-İş ilk toplantıya katılmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada tüm sendikjalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, “ Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız.” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
