Bilim dünyasını heyecanlandıran "turuncu" keşif! Kalem ucuna sığacak kadar küçük

Brezilya'nın güneyindeki Atlantik Ormanı'nın derinliklerinde yürütülen araştırmalar sonucunda, bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları, Serra do Quiriri sıradağlarında yaşayan ve bir kurşun kalemin ucuna sığabilecek kadar küçük olan yeni bir turuncu kurbağa türünü literatüre kazandırdı.

Keşfedilen ve boyu 14 milimetreden daha kısa olan söz konusu türe, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın onuruna Brachycephalus lulai adı verildi.

ERKEK BİREYLER 1 SANTİMETREYİ BİLE BULMUYOR

Araştırmacılar, parlak turuncu gövdesi ve belirgin yeşil-kahverengi benekleriyle dikkat çeken minik kurbağaların boyutlarını da belgeledi. Yapılan ölçümlere göre erkek bireylerin boyu 9 ila 11 mm arasında değişirken, dişilerin ise 11 ila 14 mm arasında olduğu tespit edildi.

Dünya üzerindeki en küçük dört ayaklı canlılar arasında yerini alan Brachycephalus lulai, genellikle 1.000 ila 2.500 metre yükseklikteki "bulut ormanlarında" yaşıyor. Söz konusu bölgeler, yıl boyunca ağaç tepesi seviyesinde asılı kalan bulut tabakalarıyla biliniyor.

Bilim insanları, yeni türü tanımlarken benzerlerinden ayırt edici olan çiftleşme çağrısına odaklandı. Bölgedeki diğer Brachycephalus türlerinin aksine, Brachycephalus lulai'nin sesi iki kısa patlamadan oluşuyor. Araştırmacılar ayrıca iskelet yapısını inceleyen BT röntgen taramaları ve DNA analizleri gerçekleştirerek ellerindeki örneğin kesinlikle yeni bir tür olduğunu doğruladı.