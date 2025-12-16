Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Dünya Bankası'ndan 1,5milyar Euro'luk destek! KOBİ'ler ve genç istihdamın hedefte

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde MKOBİ’lerin finansmana erişimini artırmayı ve özellikle kadınlar ile gençler için istihdam sağlamayı hedefleyen FINGROW Projesi’ni onayladı. Bu projeyle 1,5 milyar Euro'ya kadar finansman hayata geçirilecek.

16.12.2025
16.12.2025
İcra Direktörleri Kurulu, 'deki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini artırmak, kadın ve gençlerde istihdamı desteklemek için tasarlanan Türkiye ve Büyüme için Finansmana Erişim Projesi'ni onayladı.

Dünya Bankası'ndan 1,5milyar Euro'luk destek! KOBİ'ler ve genç istihdamın hedefte

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, proje, 4 milyar dolar tutarında bölgesel bir girişim olan İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Programı'nın bir parçası olarak uygulanacak.

Proje, Dünya Bankası Grubunun Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki işletmelerin finansal hizmetlere ve araçlara erişimini iyileştirmeyi, özel sektör büyümesini teşvik etmeyi ve 3,5 milyon iş yaratmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası'ndan 1,5milyar Euro'luk destek! KOBİ'ler ve genç istihdamın hedefte

Türkiye Vakıflar Bankası ile işbirliği içinde uygulanacak projeye, uluslararası kreditörlerden 10 yıllık ticari şeklinde sağlanacak 1,5 milyar avroya kadar tutarı harekete geçirmek amacıyla Dünya Bankası Grubunun garanti platformu kapsamında 750 milyon avro Dünya Bankası garantisi sağlayacak.

Proje, kadınlar ve gençlere odaklanarak tüm uygun mikro işletmeler ve KOBİ'ler için finansmana erişimi genişletmeyi ve teşvik mekanizmaları yoluyla istihdamı, rekabet gücünü ve ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası'ndan 1,5milyar Euro'luk destek! KOBİ'ler ve genç istihdamın hedefte

Garanti, kadın ve genç girişimciliğini, sektörel finansmana erişimi ve yeterince gelişmemiş ve afetlerden etkilenen bölgelerde dirençliliği destekleyen üç finansman penceresi yoluyla yaklaşık 30 bin işletmeye alt krediler sağlayacak.

800 BİNDEN FAZLA PROJEYİ DESTEKLEYECEK

Projenin, doğrudan ve dolaylı olarak 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli iş oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyor.

Dünya Bankası'ndan 1,5milyar Euro'luk destek! KOBİ'ler ve genç istihdamın hedefte

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin, özellikle krediye erişimi en kısıtlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençler için uygulanacağını belirterek, "Proje, Türkiye'deki girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam oluşturmak için ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı olacak. Ayrıca bankalar arasında piyasa standartlarını uyumlaştırmaya yönelik bir platform oluşturarak dijitalleşmeyi güçlendirmeyi ve daha dayanıklı bir finansal ekosistemi desteklemeyi hedeflemektedir" ifadesini kullandı.

