Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Cem Küçük 2026 beklentisini açıkladı

Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, gözler ocak ayında netleşecek rakama çevrildi. Tüm maaşları etkileyecek olan rakam birkaç toplantı sonucunda belli olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şu an güncel asgari ücret rakamını nokta atışı tutturan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı hakkında da öngörülerini Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Asgari ücrete maksimum yüzde 20-25 oranında zam beklentisi olduğunu ifade eden Cem Küçük, bu zamla birlikte 2026 yılı boyunca başka bir zam beklentisinin olmadığını söyleyerek ara zam beklentilerinin geçersiz olduğunu ifade etti.

Asgari ücret zammının enflasyonla doğru orantılı şekilde tespit edildiğini belirten Küçük, "Geçen yıl yüzde 44 gerçekleşen enflasyon oranında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Bu yıl, sene sonu enflasyonun yüzde 31 gerçekleşmesini bekliyorum bu durumda da en fazla yüzde 20-25 oranında zam uygulanır" dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Sene içerisinde ara zam gelme ihtimali hakkında görüş belirten Küçük, ara zamların pandemi döneminde uygulandığını ancak bu yılın şartlarında ara zam ihtimalinin olmadığını vurguladı.

BİR SONRAKİ KRİTİK TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Asgari ücret için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

HANGİ ORANA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL

Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL

Yüzde 40 artış yapılırsa 30 bin 950 TL seviyesine çıkacak

(2025 yılı için mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor)