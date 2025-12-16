Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Cem Küçük 2026 beklentisini açıkladı

Milyonlarca kişi, tüm maaşları etkileyecek olan asgari ücret zammı için merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammını tahmin eden Gazeteci Cem Küçük, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a 2026 yılı için zam oranı hakkında kritik açıklamada bulundu. İşte Küçük'ün tahmin ettiği rakam ve masadaki ihtimaller...

Haberi Paylaş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 09:42

zammı için geri sayım sürerken, gözler ocak ayında netleşecek rakama çevrildi. Tüm maaşları etkileyecek olan rakam birkaç toplantı sonucunda belli olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şu an güncel asgari ücret rakamını nokta atışı tutturan Gazetesi yazarı Cem Küçük, yılında uygulanacak asgari ücret rakamı hakkında da öngörülerini Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Cem Küçük 2026 beklentisini açıkladı

Asgari ücrete maksimum yüzde 20-25 oranında beklentisi olduğunu ifade eden Cem Küçük, bu zamla birlikte 2026 yılı boyunca başka bir zam beklentisinin olmadığını söyleyerek ara zam beklentilerinin geçersiz olduğunu ifade etti.

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Cem Küçük 2026 beklentisini açıkladı

Asgari ücret zammının enflasyonla doğru orantılı şekilde tespit edildiğini belirten Küçük, "Geçen yıl yüzde 44 gerçekleşen oranında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Bu yıl, sene sonu enflasyonun yüzde 31 gerçekleşmesini bekliyorum bu durumda da en fazla yüzde 20-25 oranında zam uygulanır" dedi.

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Cem Küçük 2026 beklentisini açıkladı

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Sene içerisinde ara zam gelme ihtimali hakkında görüş belirten Küçük, ara zamların pandemi döneminde uygulandığını ancak bu yılın şartlarında ara zam ihtimalinin olmadığını vurguladı.

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Cem Küçük 2026 beklentisini açıkladı

BİR SONRAKİ KRİTİK TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Asgari ücret için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin! Cem Küçük 2026 beklentisini açıkladı

HANGİ ORANA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL

Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL

Yüzde 40 artış yapılırsa 30 bin 950 TL seviyesine çıkacak

(2025 yılı için mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor)

ETİKETLER
#Türkiye
#zam
#asgari ücret
#enflasyon
#2026
#Ekonomi
