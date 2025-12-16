Menü Kapat
Google dark web raporu tarihe karışıyor: İşte kullanabileceğiniz son tarih

Google, kullanıcıların kişisel bilgilerini internetin karanlık yüzünde taramasına olanak tanıyan raporlama özelliğini, yeterince verimli olmadığı gerekçesiyle 2026 yılında sonlandırma kararı aldı.

devi Google, yaklaşık bir buçuk yıl önce büyük umutlarla kullanıma sunduğu ve kullanıcıların kişisel verilerini takip etmesini sağlayan "karanlık web raporu" (dark web report) özelliğinin fişini çekmeye hazırlanıyor.

Şirketin destek sayfasında yer alan bilgilere göre, 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kullanımdan kaldırılacak olan araç, potansiyel kimlik riskleriyle karşı karşıya kalan kullanıcılara "faydalı öneriler sunamadığı" gerekçesiyle rafa kaldırılıyor.

Google dark web raporu tarihe karışıyor: İşte kullanabileceğiniz son tarih

KULLANICILARDAN GELEN GERİ BİLDİRİMLER ETKİLİ OLDU

Bazı kullanıcılar için oldukça değerli görülen sistem, çeşitli dökümlerini tarayarak e-posta adresleri, isimler, telefon numaraları ve Sosyal numaraları gibi hassas bilgilerin sızdırılan veritabanlarında bulunup bulunmadığını kontrol ediyordu.

Ancak Reddit üzerindeki tartışmalarda pek çok kişi benzer şikayetleri dile getiriyordu. Kullanıcılar, aracın somut tavsiyeler vermediğini, hangi hesapların veya web sitelerinin etkilendiğine dair net bir rehberlik sunmadan sadece şifre değiştirme uyarısı yaptığını belirtiyordu.

Teknoloji devi, yaptığı açıklamada değişikliğin nedenini şu sözlerle ifade etti:

"Çevrim içi bilgilerinizi korumak adına daha net ve uygulanabilir adımlar sunan araçlara odaklanmak için bu değişikliği yapıyoruz. Çevrim içi tehditlere karşı sizi takip etmeye, savunmaya ve kişisel bilgilerinizi korumaya yardımcı olacak araçlar geliştirmeye devam edeceğiz."

Google dark web raporu tarihe karışıyor: İşte kullanabileceğiniz son tarih

ALTERNATİF GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖNERİLDİ

Karanlık web raporu özelliğinin yerini doldurmak isteyen , kullanıcılara "Güvenlik Kontrolü" (Security Checkup) ve benzersiz şifreler oluşturmayı sağlayan yerleşik "Şifre Yöneticisi" gibi diğer koruyucu önlemleri tavsiye ediyor. Dark web raporundan yararlanan kullanıcılara planlanan kapanışla ilgili bilgilendirme e-postaları gönderilmeye başlandı.

