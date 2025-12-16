16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi listesi yayınlandı! Hazırlıklı olun: Bugün 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre kentin farklı kesimlerinde 21 ilçede planlı elektik kesintisi uygulanırken, yüzlerce mahalle kesintiden etkilenecek. Kimi bölgelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek. İşte ayrıntılar...