16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi listesi yayınlandı! Hazırlıklı olun: Bugün 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre kentin farklı kesimlerinde 21 ilçede planlı elektik kesintisi uygulanırken, yüzlerce mahalle kesintiden etkilenecek. Kimi bölgelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek. İşte ayrıntılar...
BEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 16 Aralık Salı günü Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Başakşehir ve Bahçelievler ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi listesinin tüm detayları…
16 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ