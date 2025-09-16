Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Otomobil alacaklar dikkat: İkinci elde kilometre skandalı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Sosyal medyada yayılan kilometre düşürme iddialarının ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. İnceleme sonucu, söz konusu galerinin yetki belgesi iptal edildi ve hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:25

İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren bir satış firması, satışa çıkardığı aracın kilometresini gerçeğinden düşük gösterdiği iddiasıyla ’nın incelemesine takıldı. Yapılan denetimde, aracın gerçekte 153 bin kilometre yaptığı; ancak ilanda 123 bin kilometre olarak gösterildiği tespit edildi.

YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

İnceleme sonucunda firma hakkında ciddi yaptırımlar uygulandı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, firmanın ’nin iptal edildiğini ve hazırlanan raporun İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulduğunu açıkladı.

Otomobil alacaklar dikkat: İkinci elde kilometre skandalı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

BAKANLIK’TAN RESMİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, firmanın faaliyet adresinin ikamet amaçlı kullanıldığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

Otomobil alacaklar dikkat: İkinci elde kilometre skandalı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

SOSYAL MEDYA İHBARI OLAYI GÜNDEME GETİRDİ

Olay, sosyal medyada yayılan bir paylaşım sonrası kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda bir kullanıcı, “153 bin km’de arkadaşım sattı, 123 bin km’de ilana girildi” diyerek galeriyi ve aracı uyarmıştı. Kısa sürede çok geniş bir kitleye ulaşan paylaşmının ardından birçok kişi benzer deneyimlerini paylaştı.

Otomobil alacaklar dikkat: İkinci elde kilometre skandalı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, alacak tüketicilere şu önerilerde bulunuyor:

  • Ruhsat, servis kayıtları ve önceki bakım belgelerini mutlaka talep edin.
  • Araç geçmişini gösteren resmi kayıtları ve kilometre geçmişini doğrulamak için yetkili bir ekspertiz raporu alın.
  • Şüpheli durumlarda satış işlemini gerçekleştirmeyin ve derhal ilgili tüketici kurumlarına veya Ticaret Bakanlığı’na başvurun.

Ticaret Bakanlığı, benzer şikayetlerin takibi ve gerekli yaptırımların uygulanması konusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi
Bakan Işıkhan duyurdu: 64 ilaç daha geri ödeme listesinde
Mersin ve Adana’da petrol umudu: TPAO arama çalışmaları için düğmeye bastı
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#yetki belgesi
#yetki belgesi
#ekspertiz
#ikinci el araç
#ikinci el araç
#otomotiv
#ikinci el araç fiyatları
#ikinci el araba
#ikinci el
#tüketici hakları
#kilometre oyunu
#Kilometre Dolandırıcılığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.