Otomobil alacaklar dikkat: İkinci elde kilometre skandalı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren bir otomotiv satış firması, satışa çıkardığı aracın kilometresini gerçeğinden düşük gösterdiği iddiasıyla Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine takıldı. Yapılan denetimde, aracın gerçekte 153 bin kilometre yaptığı; ancak ilanda 123 bin kilometre olarak gösterildiği tespit edildi.

YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

İnceleme sonucunda firma hakkında ciddi yaptırımlar uygulandı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, firmanın Yetki Belgesi’nin iptal edildiğini ve hazırlanan raporun İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulduğunu açıkladı.

BAKANLIK’TAN RESMİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, firmanın faaliyet adresinin ikamet amaçlı kullanıldığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA İHBARI OLAYI GÜNDEME GETİRDİ

Olay, sosyal medyada yayılan bir paylaşım sonrası kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda bir kullanıcı, “153 bin km’de arkadaşım sattı, 123 bin km’de ilana girildi” diyerek galeriyi ve aracı uyarmıştı. Kısa sürede çok geniş bir kitleye ulaşan paylaşmının ardından birçok kişi benzer deneyimlerini paylaştı.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, ikinci el araç alacak tüketicilere şu önerilerde bulunuyor:

Ruhsat, servis kayıtları ve önceki bakım belgelerini mutlaka talep edin.

Araç geçmişini gösteren resmi kayıtları ve kilometre geçmişini doğrulamak için yetkili bir ekspertiz raporu alın.

Şüpheli durumlarda satış işlemini gerçekleştirmeyin ve derhal ilgili tüketici kurumlarına veya Ticaret Bakanlığı’na başvurun.

Ticaret Bakanlığı, benzer şikayetlerin takibi ve gerekli yaptırımların uygulanması konusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.