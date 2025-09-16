Menü Kapat
 İrem Çınar

Mersin ve Adana’da petrol umudu: TPAO arama çalışmaları için düğmeye bastı

Mersin ve Adana açıklarında petrol arama heyecanı yaşanıyor. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yeni bir adım atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içinde yer alan bazı sahalarda petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdu. Kısa süre içinde milli sondaj gemilerinin bölgeye giderek Mersin ve Adana açıklarında arama faaliyetlerine başlaması öngörülüyor.

16.09.2025
16.09.2025
Türkiye’nin bağımsızlığı hedefi doğrultusunda ve doğal gaz faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Anonim Ortaklığı (), Akdeniz’de Türk karasuları içinde kalan bazı bölgelerde petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

Mersin ve Adana’da petrol umudu: TPAO arama çalışmaları için düğmeye bastı

TPAO’NUN RUHSAT BAŞVURUSU

NTV’nin aktardığı bilgilere göre TPAO, 033-c, 033-d, 034-d ile P34-a1, a2 ve a3 numaralı paftalarda arama ruhsatı almak üzere müracaatlarını tamamladı. Bu sahaların ve kıyıları açıklarında yer aldığı öğrenildi.

Mersin ve Adana’da petrol umudu: TPAO arama çalışmaları için düğmeye bastı

MİLLİ GEMİLER SONDAJ İÇİN HAZIRLANIYOR

Başvuruların onaylanması halinde milli petrol arama gemilerinin bölgeye yönlendirilerek çalışmalarına başlanması bekleniyor. Böylelikle Türkiye, Akdeniz’de yalnızca doğal gaz değil, petrol potansiyelini de değerlendirme yolunda yeni bir adım atmış olacak.

Mersin ve Adana’da petrol umudu: TPAO arama çalışmaları için düğmeye bastı

ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM OLABİLİR

Enerji uzmanları, bu çalışmaların olumlu sonuç vermesi durumunda Türkiye’nin yerli enerji üretiminde ciddi bir ilerleme kaydedebileceğini ve bunun enerji alanında stratejik bir sıçrama anlamına geleceğini ifade ediyor.

Mersin ve Adana’da petrol umudu: TPAO arama çalışmaları için düğmeye bastı
