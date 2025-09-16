Mersin ve Adana’da petrol umudu: TPAO arama çalışmaları için düğmeye bastı

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içinde kalan bazı bölgelerde petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

TPAO’NUN RUHSAT BAŞVURUSU

NTV’nin aktardığı bilgilere göre TPAO, 033-c, 033-d, 034-d ile P34-a1, a2 ve a3 numaralı paftalarda arama ruhsatı almak üzere müracaatlarını tamamladı. Bu sahaların Mersin ve Adana kıyıları açıklarında yer aldığı öğrenildi.

MİLLİ GEMİLER SONDAJ İÇİN HAZIRLANIYOR

Başvuruların onaylanması halinde milli petrol arama gemilerinin bölgeye yönlendirilerek sondaj çalışmalarına başlanması bekleniyor. Böylelikle Türkiye, Akdeniz’de yalnızca doğal gaz değil, petrol potansiyelini de değerlendirme yolunda yeni bir adım atmış olacak.

ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM OLABİLİR

Enerji uzmanları, bu çalışmaların olumlu sonuç vermesi durumunda Türkiye’nin yerli enerji üretiminde ciddi bir ilerleme kaydedebileceğini ve bunun enerji alanında stratejik bir sıçrama anlamına geleceğini ifade ediyor.