TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limit 90 bin TL'ye çıktı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Bankaların özellikle yeni müşteri kazanmak için sunduğu faizsiz kredi fırsatları, borçlarını kapatmak ya da acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilgisini çekiyor. Bazı bankalar, vatandaşlara 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ya da sıfır faizli nakit avans imkânı sağlıyor. Peki sıfır faiz imkanı sunan bankalar hangileri? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve güncel kampanyalar…

KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
15.09.2025
17:01
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
17:01

Vatandaşların artan nakit ihtiyacı bankaları harekete geçirdi. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, ardı ardına kampanyaları duyuruyor. 90 bin TL’ye kadar çıkan faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleri, kısa vadeli ihtiyaçlarını ek maliyete girmeden karşılamak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limit 90 bin TL'ye çıktı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

GERİ ÖDEME SÜRESİ KISA

Bankaların sunduğu kampanyalarda vade seçenekleri sınırlı tutuluyor. Çoğu ödemeleri 3 ayla sınırlandırırken, bazıları 6 aya kadar taksit imkânı tanıyor. Bu durum, vatandaşlara ek faiz yükü olmadan kısa süreli borçlanma imkânı sağlıyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limit 90 bin TL'ye çıktı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

QNB Finansbank: Yeni müşterilere toplam 85 bin TL faizsiz kredi sunuyor. Bunun 60 bin TL’si ihtiyaç kredisi, 25 bin TL’si nakit avans olarak sağlanıyor.

Garanti BBVA: Faizsiz kredi imkânını 75 bin TL’ye kadar çıkarıyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans seçeneği bulunuyor.

Türkiye İş Bankası: Toplamda 55 bin TL destek sağlıyor. 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay) ve 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli) imkânı mevcut.

Akbank: 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli avans. 6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi imkanı sağlıyor.

DenizBank: En yüksek tutarlı faizsiz kredi veren bankalardan biri. 65 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans ile toplamda 90 bin TL’ye kadar fırsat sunuyor.

Enpara: 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor. Üstelik vade süresi 6 aya kadar uzatılabiliyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limit 90 bin TL'ye çıktı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Faizsiz kredi kampanyaları cazip görünse de bazı sınırlamalar bulunuyor. Öncelikle bu fırsatlar yalnızca yeni müşteri olan kişiler için geçerli. Ayrıca kısa vadeler nedeniyle ödemelerin düzenli planlanması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde ek masraflar ve faizler devreye girebiliyor.

TGRT Haber
