Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limit 90 bin TL'ye çıktı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Vatandaşların artan nakit ihtiyacı bankaları harekete geçirdi. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, ardı ardına faizsiz kredi kampanyaları duyuruyor. 90 bin TL’ye kadar çıkan faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleri, kısa vadeli ihtiyaçlarını ek maliyete girmeden karşılamak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

GERİ ÖDEME SÜRESİ KISA

Bankaların sunduğu kampanyalarda vade seçenekleri sınırlı tutuluyor. Çoğu banka ödemeleri 3 ayla sınırlandırırken, bazıları 6 aya kadar taksit imkânı tanıyor. Bu durum, vatandaşlara ek faiz yükü olmadan kısa süreli borçlanma imkânı sağlıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

QNB Finansbank: Yeni müşterilere toplam 85 bin TL faizsiz kredi sunuyor. Bunun 60 bin TL’si ihtiyaç kredisi, 25 bin TL’si nakit avans olarak sağlanıyor.

Garanti BBVA: Faizsiz kredi imkânını 75 bin TL’ye kadar çıkarıyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans seçeneği bulunuyor.

Türkiye İş Bankası: Toplamda 55 bin TL destek sağlıyor. 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay) ve 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli) imkânı mevcut.

Akbank: 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli avans. 6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi imkanı sağlıyor.

DenizBank: En yüksek tutarlı faizsiz kredi veren bankalardan biri. 65 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans ile toplamda 90 bin TL’ye kadar fırsat sunuyor.

Enpara: 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor. Üstelik vade süresi 6 aya kadar uzatılabiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Faizsiz kredi kampanyaları cazip görünse de bazı sınırlamalar bulunuyor. Öncelikle bu fırsatlar yalnızca yeni müşteri olan kişiler için geçerli. Ayrıca kısa vadeler nedeniyle ödemelerin düzenli planlanması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde ek masraflar ve faizler devreye girebiliyor.