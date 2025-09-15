Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Asgari ücretli işini bıraktı, hobisinin peşinden gitti: Aylık 700 bin TL kazanıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir vatandaşın mesajı kısa sürede gündem oldu. Pandemi sürecinde bahçesinde hobi olarak hayvan beslemeye başladığını söyleyen kişi, bir arkadaşının eşinin düğününde ördek ve kaz istemesi üzerine sıra dışı bir işe girdi. Şu anda aylık kazancının 600-700 bin TL’ye çıktığını belirten vatandaş, “Üç yıl önce asgari ücretli işimden ayrıldım, artık tek uğraşım bu” ifadelerini kullandı. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken çok sayıda yorum aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:33

Sosyal medyada gündem olan bir vatandaşın paylaşımı, okuyanları hem şaşırttı hem de tartışma konusu oldu. İddiaya göre, döneminde hobi olarak bahçesinde hayvan beslemeye başlayan kişi, kısa sürede bunu bir iş fırsatına dönüştürdü.

Asgari ücretli işini bıraktı, hobisinin peşinden gitti: Aylık 700 bin TL kazanıyor

DÜĞÜNLERE HAYVAN KİRALAYARAK SERVET KAZANIYOR

Vatandaşın anlattığına göre süreç, bir arkadaşının düğününde başladı. Şans getirdiğine inanıldığı için davetliler arasında ördek ve kazların dolaşması istenince, kendi hayvanlarını salonuna götürdü. Beklenmedik bu istek sonrası, düğün salonu işletmecileri de kendisine ulaşmaya başladı.

“Önce bir düğün için ördeklerimi götürdüm. Sonra salon sahiplerinden talepler gelmeye başladı. Ördek, kaz, , koyun hatta at kiralamaya başladım.”

Asgari ücretli işini bıraktı, hobisinin peşinden gitti: Aylık 700 bin TL kazanıyor

AYLIK KAZANCI 600-700 BİN TL

Vatandaş, şu anda düğün organizasyonlarına ördek ve kuzuyu 2 bin TL, koyunu 3 bin TL, atı ise 10 bin TL’den kiraladığını ileri sürdü. Aylık yem, ilaç ve veteriner masrafları çıktıktan sonra elinde 600-700 bin TL kazanç kaldığını iddia etti.

Asgari ücretle çalıştığı işinden üç yıl önce istifa ettiğini belirten vatandaş, artık tek uğraşının bu iş olduğunu söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım kısa sürede gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu iş modelini “kârlı” bulurken, kimileri ise rakamların gerçek olamayacağını savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kira getirisi en yüksek şehir açıklandı: O ilde evi olan yaşadı
Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz
ETİKETLER
#düğün
#pandemi
#kuzu
#Kazalarıhaber
#Hayvan Kiralama
#Ördek
#Iş Fırsatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.