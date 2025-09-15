Asgari ücretli işini bıraktı, hobisinin peşinden gitti: Aylık 700 bin TL kazanıyor

Sosyal medyada gündem olan bir vatandaşın paylaşımı, okuyanları hem şaşırttı hem de tartışma konusu oldu. İddiaya göre, pandemi döneminde hobi olarak bahçesinde hayvan beslemeye başlayan kişi, kısa sürede bunu bir iş fırsatına dönüştürdü.

DÜĞÜNLERE HAYVAN KİRALAYARAK SERVET KAZANIYOR

Vatandaşın anlattığına göre süreç, bir arkadaşının düğününde başladı. Şans getirdiğine inanıldığı için davetliler arasında ördek ve kazların dolaşması istenince, kendi hayvanlarını düğün salonuna götürdü. Beklenmedik bu istek sonrası, düğün salonu işletmecileri de kendisine ulaşmaya başladı.

“Önce bir düğün için ördeklerimi götürdüm. Sonra salon sahiplerinden talepler gelmeye başladı. Ördek, kaz, kuzu, koyun hatta at kiralamaya başladım.”

AYLIK KAZANCI 600-700 BİN TL

Vatandaş, şu anda düğün organizasyonlarına ördek ve kuzuyu 2 bin TL, koyunu 3 bin TL, atı ise 10 bin TL’den kiraladığını ileri sürdü. Aylık yem, ilaç ve veteriner masrafları çıktıktan sonra elinde 600-700 bin TL kazanç kaldığını iddia etti.

Asgari ücretle çalıştığı işinden üç yıl önce istifa ettiğini belirten vatandaş, artık tek uğraşının bu iş olduğunu söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım kısa sürede gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu iş modelini “kârlı” bulurken, kimileri ise rakamların gerçek olamayacağını savundu.