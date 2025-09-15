Kira getirisi en yüksek şehir açıklandı: O ilde evi olan yaşadı

Gayrimenkul analiz platformu Endeksa, Türkiye genelindeki konut piyasasına dair yeni veriler paylaştı. Raporda, şehirlerin kira verimliliği ve geri dönüş süreleri baz alınarak yatırımcılar için en cazip kira getirisi listesi hazırlandı. Buna göre Ankara, ortalama daire fiyatı 28.592 TL ve yüzde 10,47’lik kira getirisiyle listenin zirvesinde yer aldı. Başkentte kira geri dönüş süresi yatırımcılar açısından oldukça cazip bulunuyor.

YATIRIMCI İLGİSİ ANADOLU’YA KAYIYOR

Ankara’yı Şanlıurfa (%8,76) ve Tekirdağ (%8,71) takip ederken, Van, Kahramanmaraş ve Eskişehir gibi şehirler de yüksek kira verimliliğiyle dikkat çekiyor. Bu tablo, yatırımcıların sadece büyük metropollere değil, Anadolu’nun farklı bölgelerine de yöneldiğini gözler önüne seriyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Endeksa verilerine göre şehirlerin ortalama daire fiyatları ve kira getirileri şöyle:

Ankara: 28.592 TL, %10,47

İzmir: 27.660 TL, %7,96

Tekirdağ: 19.846 TL, %8,71

Kahramanmaraş: 19.384 TL, %8,26

Şanlıurfa: 15.929 TL, %8,76

Van: 16.352 TL, %8,37

Eskişehir: 17.451 TL, %8,09

Sakarya: 18.942 TL, %7,92

Denizli: 15.305 TL, %7,92

Hatay: 18.013 TL, %7,91

BÜYÜK ŞEHİRLER GERİ PLANDA KALDI

Rapor, özellikle Anadolu’daki şehirlerde kira getirilerinin yükseldiğini ortaya koyuyor. İstanbul gibi büyük şehirlerin listeye üst sıralardan girememesi, yatırımcıların daha uygun maliyetli ve yüksek getirili alternatiflere yöneldiğini gösteriyor. Bu gelişme, bölgesel kira piyasalarının önümüzdeki dönemde daha da çeşitlenebileceğinin sinyalini veriyor.