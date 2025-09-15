Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Editor
 İrem Çınar

Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlıklar sona yaklaşırken, uygulamaya dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. Yeni düzenlemeye göre çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Sistemde biriken birikimlere ulaşabilmek için en az 10 yıl boyunca sistemde kalma şartı aranacak. Katılımcılar yalnızca afet, eğitim veya askerlik gibi özel durumlarda primlerinin belirli bir kısmını kullanabilecek.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
15.09.2025
09:30
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
09:30

Türkiye’de uzun süredir uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), bu yılın ikinci çeyreğinde devreye girmesi planlanan () ile tek çatı altında toplanıyor.

Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz

ÇALIŞANDAN YÜZDE 3, İŞVERENDEN YÜZDE 2, DEVLETTEN YÜZDE 1

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm sisteme zorunlu olarak dahil olacak. Çalışanların net maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak. Bunun yanı sıra işveren yüzde 2, devlet ise yüzde 1 katkı sağlayacak. Böylece maaşların yüzde 6’sı her ay TES havuzuna aktarılacak. Birikimler devlet tarafından işletilecek, ancak katılımcılar isterlerse paralarının değerlendirileceği araçlarını kendileri seçebilecek. Bu sayede doğru yatırım tercihleriyle birikimlerin daha hızlı büyümesi mümkün olacak.

Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz

KIDEM TAZMİNATI AYRI KALACAK

Habertürk’ün haberine göre, üzerinde çalışılan taslaklarda kıdem tazminatının TES’e dahil edilmesine yönelik bir adım bulunmuyor. Mevcut uygulamasının aynen devam etmesi planlanıyor.

Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz

10 YIL DOLMADAN ÇIKIŞ YOK

TES’in en önemli farklarından biri de çıkış şartları olacak. Katılımcılar 10 yıl dolmadan sistemden ayrılamayacak. Ancak afet, eğitim, ev alımı veya askerlik gibi özel durumlarda sınırlı miktarda para çekme hakkı tanınacak.

TGRT Haber
