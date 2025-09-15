Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz

Türkiye’de uzun süredir uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), bu yılın ikinci çeyreğinde devreye girmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile tek çatı altında toplanıyor.

ÇALIŞANDAN YÜZDE 3, İŞVERENDEN YÜZDE 2, DEVLETTEN YÜZDE 1

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm çalışanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacak. Çalışanların net maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak. Bunun yanı sıra işveren yüzde 2, devlet ise yüzde 1 katkı sağlayacak. Böylece maaşların yüzde 6’sı her ay TES havuzuna aktarılacak. Birikimler devlet tarafından işletilecek, ancak katılımcılar isterlerse paralarının değerlendirileceği yatırım araçlarını kendileri seçebilecek. Bu sayede doğru yatırım tercihleriyle birikimlerin daha hızlı büyümesi mümkün olacak.

KIDEM TAZMİNATI AYRI KALACAK

Habertürk’ün haberine göre, üzerinde çalışılan taslaklarda kıdem tazminatının TES’e dahil edilmesine yönelik bir adım bulunmuyor. Mevcut kıdem tazminatı uygulamasının aynen devam etmesi planlanıyor.

10 YIL DOLMADAN ÇIKIŞ YOK

TES’in en önemli farklarından biri de çıkış şartları olacak. Katılımcılar 10 yıl dolmadan sistemden ayrılamayacak. Ancak afet, eğitim, ev alımı veya askerlik gibi özel durumlarda sınırlı miktarda para çekme hakkı tanınacak.