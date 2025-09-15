Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları , Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle tamamlanan geçen haftada art arta gelen rekorların yaşamıştı. Tepki satışlarıyla altın bir miktar düşüş yaşasa da Fed kararı öncesi yeni haftayı yüksek seviyelerden açtı. Ons altın 3 bin 643 dolardan işlem görürken, gram altın 4.841 TL düzeyinde. İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 06:52

, yatırımcıların kararına odaklandığı süreçte yeniden dalgalanıyor. Geçtiğimiz gün 3 bin 673,95 dolarla rekor kıran ons altın, haftanın ilk sabahında yüzde 0,05 artışla 3 bin 643 dolardan işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları ise hafif gerileyerek 3 bin 682 dolara düştü. ve verileri yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutarken, bu tablo ons altının 4 bin doların, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabileceği beklentisini güçlendiriyor. İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi sabahı güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 4.841,260 TL

Satış: 4.842,08 TL

Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 8.027,00 TL

Satış: 8.089,00 TL

Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 16.054,00 TL

Satış: 16.178,00 TL

Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 31.010,00 TL

Satış: 32.207,00 TL

Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

ONS ALTIN FİYATI (15 EYLÜL 2025)

Alış: 3.643,67 dolar

Satış: 3.644,01 dolar

Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
