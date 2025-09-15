Altın fiyatları Fed öncesi zirve seviyelerre! İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed kararına odaklandığı süreçte yeniden dalgalanıyor. Geçtiğimiz gün 3 bin 673,95 dolarla rekor kıran ons altın, haftanın ilk sabahında yüzde 0,05 artışla 3 bin 643 dolardan işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları ise hafif gerileyerek 3 bin 682 dolara düştü. Jeopolitik riskler ve enflasyon verileri yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutarken, bu tablo ons altının 4 bin doların, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabileceği beklentisini güçlendiriyor. İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi sabahı güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 4.841,260 TL

Satış: 4.842,08 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 8.027,00 TL

Satış: 8.089,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 16.054,00 TL

Satış: 16.178,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (15 EYLÜL 2025)

Alış: 31.010,00 TL

Satış: 32.207,00 TL

ONS ALTIN FİYATI (15 EYLÜL 2025)

Alış: 3.643,67 dolar

Satış: 3.644,01 dolar