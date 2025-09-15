CHP kurultay davası kararının ardından Borsa İstanbul'da güçlü yükseliş

Piyasaların yakından takip ettiği CHP kurultay davasında ara karar açıklandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada nihai karar çıkmazken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025’te yeniden ele alacak.

Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul, yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 10.751 puana kadar yükseldi. Döviz cephesinde ise dolar 41,3370 TL, euro 48,5632 TL seviyelerinden işlem görüyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.