Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da yatırımcılar nefesini tuttu! Gözler CHP kurultay davasına çevrildi

CHP Kurultayı’nın iptaline yönelik davada kararın açıklanması beklenirken, Borsa İstanbul’da tüm dikkatler bu sürece çevrilmiş durumda. Son haftalarda düşüş trendine giren BİST 100 endeksi için ekonomistler üç olası senaryo üzerinde duruyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:19

’da yatırımcılar bugün sonuçlanması beklenen CHP Kurultay davasına kitlendi. Son haftalarda değer kaybeden BİST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 3,3 düşüşle 10.372 puanda tamamlarken, dolar bazında 250 seviyesine kadar geriledi. Piyasalar, dava sonucunun endeksin kısa vadeli yönünde belirleyici olacağı görüşünde.

Borsa İstanbul’da yatırımcılar nefesini tuttu! Gözler CHP kurultay davasına çevrildi

10 BİN PUANA YAKIN RİSK

Ekonomist Tuncay Turşucu, davanın ertelenmesi halinde endeksin dolar bazında 283 seviyesine çıkabileceğini, davanın tamamen düşmesi halinde ise 300 doların üzerine tırmanabileceğini belirtti. Doç. Dr. ise siyasi belirsizliklerin borsada satış baskısını artırabileceğini söyleyerek, “Kurultayın iptali halinde endeksin 10 bin puanın altına sarkma ihtimali gündeme gelebilir. Ancak indirimleri ve dava sürecinin netleşmesi, orta vadede piyasaya destek sağlayabilir. Bu durumda 9700-9800 bandında dengelenme görülebilir” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul’da yatırımcılar nefesini tuttu! Gözler CHP kurultay davasına çevrildi

KISA VADELİ YATIRIMCILARA UYARI

Eryılmaz, özellikle kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, “En olumsuz senaryoda endeks 9.200 puanı test edebilir. Bu dönemde kıymetli metaller ve para piyasası fonları (PPF) öne çıkabilir. TCMB’nin son faiz indirimiyle PPF getirileri aylık yüzde 2,8’e gerilese de halen enflasyonun üzerinde kazanç sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul’da yatırımcılar nefesini tuttu! Gözler CHP kurultay davasına çevrildi

SATIŞ DALGASI ALIM FIRSATINA DÖNÜŞEBİLİR

Turşucu ise kurultayın iptali halinde ilk etapta sert satışların yaşanabileceğini, ancak bu dalganın uzun sürmeyeceğini öngörerek, “228 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda. Bu seviyelerden yapılacak alımlar, uzun vadeli yatırımcı için fırsat olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz
Otomotiv ihracatı ve üretimi yılın ilk 8 ayında arttı
ETİKETLER
#Ekonomi
#faiz
#yatırım
#borsa istanbul
#bıst 100 endeksi
#filiz eryılmaz
#CHP Kurultay
#Borsa İstanbul
#BİST 100
#Tuncay Turşucu
#Chp Kurultay
#Siyasi Belirsizlik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.