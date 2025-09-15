Borsa İstanbul’da yatırımcılar nefesini tuttu! Gözler CHP kurultay davasına çevrildi

Borsa İstanbul’da yatırımcılar bugün sonuçlanması beklenen CHP Kurultay davasına kitlendi. Son haftalarda değer kaybeden BİST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 3,3 düşüşle 10.372 puanda tamamlarken, dolar bazında 250 seviyesine kadar geriledi. Piyasalar, dava sonucunun endeksin kısa vadeli yönünde belirleyici olacağı görüşünde.

10 BİN PUANA YAKIN RİSK

Ekonomist Tuncay Turşucu, davanın ertelenmesi halinde endeksin dolar bazında 283 seviyesine çıkabileceğini, davanın tamamen düşmesi halinde ise 300 doların üzerine tırmanabileceğini belirtti. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise siyasi belirsizliklerin borsada satış baskısını artırabileceğini söyleyerek, “Kurultayın iptali halinde endeksin 10 bin puanın altına sarkma ihtimali gündeme gelebilir. Ancak faiz indirimleri ve dava sürecinin netleşmesi, orta vadede piyasaya destek sağlayabilir. Bu durumda 9700-9800 bandında dengelenme görülebilir” ifadelerini kullandı.

KISA VADELİ YATIRIMCILARA UYARI

Eryılmaz, özellikle kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, “En olumsuz senaryoda endeks 9.200 puanı test edebilir. Bu dönemde kıymetli metaller ve para piyasası fonları (PPF) öne çıkabilir. TCMB’nin son faiz indirimiyle PPF getirileri aylık yüzde 2,8’e gerilese de halen enflasyonun üzerinde kazanç sağlıyor” ifadelerini kullandı.

SATIŞ DALGASI ALIM FIRSATINA DÖNÜŞEBİLİR

Turşucu ise kurultayın iptali halinde ilk etapta sert satışların yaşanabileceğini, ancak bu dalganın uzun sürmeyeceğini öngörerek, “228 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda. Bu seviyelerden yapılacak alımlar, uzun vadeli yatırımcı için fırsat olabilir” değerlendirmesinde bulundu.