TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursa Mudanya, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül 24 saat su kesintisi yaşanacak

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'nın Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ilçelerinde 24 saat su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar tarafından Bursa Mudanya, Nilüfer, Osmangazi su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. BUSKİ kesintinin detaylarını paylaştı.

Bursa Mudanya, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül 24 saat su kesintisi yaşanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 16:30

'nın 3 ilçesinde içme suyu çalışmaları kapsamında 24 saat yaşanacağı duyuruldu. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında yapılacak olan su kesintisi bugün (26 Eylül 2025 Cuma) saat 23.50'de başlayacak.

Vatandaşlar tarafından Bursa , , su kesintisi ne zaman biteceği araştırılıyor.

Bursa Mudanya, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül 24 saat su kesintisi yaşanacak

MUDANYA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 26-27 EYLÜL?

BUSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre Mudanya ilçesinde bugün saat 23.50'de başlayacak olan kesinti, 27 Eylül Cumartesi günü gece saat 23.50'de sona erecek.

Mudanya ilçesinde kesintiden etkilenecek olan mahalleler şöyle:

Mütareke, Ömerbey, Şükrüçavuş, Yeni, Hasanbey, Halitpaşa, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, Bademli, Akkoy, Altıntaş, Aydınpınar, Çepni, Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Göynüklü, Hasköy, İpekyayla, Işıklı, Küçükyenice, Kumyaka, Mirzaoba, Mürsel, Ülküköy, Yaylacık, Yörükali Mahallelerinin tamamı.

Bursa Mudanya, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül 24 saat su kesintisi yaşanacak

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 26-27 EYLÜL?

Osmangazi ilçesinde de sular 27 Eylül 2025 Cumartesi günü gece saat 23.50'de tekrardan verilmeye başlanacak. 24 saatlik su kesintisinden etkilenecek bölgeler ise BUSKİ tarafından açıklandı.

"Gecit Mah.Sanayi Cad. Gündogdu Sk.-Nilüfer Çayi sinirina kadar Nilüferköy Mah. Kavaklidere Sk. Nilüfer Cad. M.Yazicilar Cad. Özerler Cad. Kolej Cad. Mudanya Blv. Aksungur Mah. Ahmetbey Mah. Çaglayan Mah."

Bursa Mudanya, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül 24 saat su kesintisi yaşanacak

NİLÜFER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 26-27 EYLÜL?

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan çalışmalardan Nilüfer ilçesinin de bazı mahalleleri etkilenecek. Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacak olan mahalleler şöyle:

"Ahmet Yesevi Mah. Sanayi Cad. Balat Cad. Bey Sk. arasinda kalan bölge Ahmet Yesevi Mah. Ahce Sk. Piknik Cad. Hürriyet Cad. Büyük Sk.Balat Mah. Bahar Sk. Büyük Sk. Bey Sk. Billur Sk. Sanayi Cad. Hizmet Sk. Cezaevi Cad. Mavi Cad. Aliosman Sönmez Blv."

Nilüfer ilçesinde de kesintinin 27 Eylül Cumartesi günü saat 23.50'de sona ereceği belirtildi.

#bursa
#nilüfer
#mudanya
#su kesintisi
#osmangazi
#Buskİ
#Aktüel
