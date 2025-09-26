İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta 79,8 puana geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'ne göre Bileşik Endeks, faiz indirimlerinin devam edeceği ve ihracat pazarlarındaki tarife belirsizliklerinin azalacağı yönündeki iyimserliğe rağmen iç pazardaki yavaşlamadan olumsuz etkilendi. Hem yurt içi hem yurt dışı siparişlerde azalma görülürken Faaliyet, Güven ve Beklenti Alt Endeksleri sınırlı ölçüde geriledi.

Bu gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta bir önceki aya göre 1,2 puan gerileyerek 79,8 puana indi. Bileşik Endeks için yılın geri kalanında daha olumlu koşulların oluşması, faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüş ile ihracat pazarlarındaki belirsizliklerin azalmasından olumlu etkilenmesi, siyasi ve jeopolitik risklerin ise endeksi sınırlı etkilemesi bekleniyor.

FAALİYET ENDEKSİ DE GERİLEDİ

Geçen ay ihracat pazarlarında yaşanan tarife belirsizlikleri azalmaya başlarken yurt içinde TCMB'nin faiz indirimlerine gitmesine rağmen sıkılaştırma politikalarının etkisinin sürdüğü görüldü. Mevsimsellik olumlu etki yaratırken jeopolitik gerginlikler ise ay boyunca devam etti. Bu gelişmelere bağlı olarak Faaliyet Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 123,7 puana geriledi.

Yurt içi satışlar ağustosta bir önceki aya göre belirgin şekilde azalırken olumlu yöndeki ekonomik beklentilere rağmen iç pazar zayıfladı. Ağustosta ihracat yeniden geriledi, küresel ticarette tarife belirsizliği azalmaya başladı. Buna karşın, pazarlar durağan seyrini korurken jeopolitik gerginlikler sürdü, üretim ve cirolar belirgin şekilde düştü.

Ağustosta Güven Endeksi de 0,9 puan azalarak 53,6 puana geriledi. Jeopolitik ve siyasi riskler yeniden hareketlenirken yurt içi faaliyetlerdeki düşüş, güveni sınırladı. İhracat pazarlarında tarifelerin netleşmesiyle belirsizliklerin azalacak olmasının güveni olumlu etkilemesi bekleniyor. Siyasi gelişmeler Güven Endeksini etkileyen en önemli unsurlardan biri haline gelirken, ağustosta siyasi riskler daha az hissedildi. Reel sektörde devam eden sıkıntılar güven üzerinde olumsuz etkiler oluşturdu.

YATIRIM VE İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AZALDI

Rapora göre, ağustosta Beklenti Endeksi önceki aylara göre sınırlı ölçüde geriledi. Merkez Bankasının yeni faiz indirimleri olasılığı ve enflasyondaki gerileme beklentileri olumlu etkilerken siyasi risklerdeki hafifleme beklentilere destek sağladı. Buna karşın, jeopolitik risklerin hareketlenmesi ve iç pazardaki yavaşlama beklentiler üzerinde olumsuz katkı yaptı. Bu gelişmelere bağlı olarak, Beklenti Endeksi ağustosta 0,6 puan azalarak 65,4 puana indi. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ağustosta durağanlaşma gösterdi. Gelecek üç ayda üretimde artış beklenirken yatırım ve istihdam beklentileri sınırlı ölçüde düştü.

Yılın ikinci yarısında beklentileri şekillendirecek ana unsurların ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler olacağı bununla birlikte faiz indirimlerinin reel sektörü rahatlatacağı, ihracat pazarlarında nihai tarifelerin açıklanmasıyla belirsizliklerin azalacağı belirtildi.