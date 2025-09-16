Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi

Altındaki yükseliş ivmesi sürüyor, ancak uzmanlar 2026’da 4 bin dolar seviyesini görmeden önce piyasada bir düzeltme yaşanabileceği tahmininde bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:32

fiyatları rekor serisini sürdürürken, uzmanlar yükselişin yılın geri kalanında da devam edeceğine dikkat çekiyor. Ancak analistlere göre 2026’da ons başına 4 bin eşiğini aşmadan önce kısa vadede bir düzeltme yaşanması muhtemel.

Küresel piyasalarda altının yükselişini destekleyen başlıca unsurlar arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve merkez bankalarının artan altın alımları öne çıkıyor.

Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi

"UZUN VADELİ BOĞA KOŞUSU DEVAM EDECEK"

Mumbai merkezli rafineri şirketi Augmont’un Araştırma Başkanı Renisha Chainani, Hindistan Altın Konferansı’nda yaptığı değerlendirmede, merkez bankaları ve ETF’lerden gelen talebin giderek arttığını belirterek şunları söyledi:

“Altın uzun vadede güçlü bir boğa trendi içinde. Ancak şu anda aşırı alım bölgesinde. Bu nedenle kısa vadede yüzde 5-6 civarında bir geri çekilme görebiliriz. Sonrasında fiyatların yeniden yükselerek 2026’da 4.200 doların üzerine çıkması mümkün.”

Spot altın, 2024’teki yüzde 27’lik kazancın ardından bu yıl da yaklaşık yüzde 40 prim yaptı. Haftanın ilk işlem gününde ise ons fiyatı 3.680 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi

PİYASALARDA 2026 İÇİN İYİMSER BEKLENTİ

Konferansa katılan sektör temsilcilerinin büyük bölümü, ABD’de faiz oranlarının gerilemesi, yatırım talebinin güçlenmesi ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle altının yükseliş trendini 2026’da da sürdüreceği görüşünde birleşti.

ABC Rafinerisi Başkanı Nicholas Frappell, fiyatların beklenenden daha hızlı yükseldiğine işaret ederek, “Analistler 2026 için 4 bin doları telaffuz ediyordu. Ancak altın, projeksiyonların ötesinde hızla bu seviyelere yaklaşıyor” dedi.

Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi

FED’İN EYLÜL KARARI KRİTİK

ABD Merkez Bankası’nın 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Başkan Jerome Powell üzerindeki siyasi baskı da artarken, düşük faiz ortamının altın talebini destekleyeceği öngörülüyor.

Metals Focus Yönetici Direktörü Philip Newman ise altının son dönemde 3.400-3.500 dolar aralığında fazla tutunamadığını hatırlatarak, “Yıl sonunda fiyatların 3.800 dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Olası bir düzeltme yatırımcılar için yeni alım fırsatı olabilir. 2026’da 4 bin doların aşılması sürpriz olmayacak” değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limit 90 bin TL'ye çıktı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar
Asgari ücretli işini bıraktı, hobisinin peşinden gitti: Aylık 700 bin TL kazanıyor
ETİKETLER
#abd merkez bankası (fed)
#dolar
#altın
#altın
#ons altın
#piyasalar
#küresel piyasalar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.