Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi

Altın fiyatları rekor serisini sürdürürken, uzmanlar yükselişin yılın geri kalanında da devam edeceğine dikkat çekiyor. Ancak analistlere göre 2026’da ons başına 4 bin dolar eşiğini aşmadan önce kısa vadede bir düzeltme yaşanması muhtemel.

Küresel piyasalarda altının yükselişini destekleyen başlıca unsurlar arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve merkez bankalarının artan altın alımları öne çıkıyor.

"UZUN VADELİ BOĞA KOŞUSU DEVAM EDECEK"

Mumbai merkezli rafineri şirketi Augmont’un Araştırma Başkanı Renisha Chainani, Hindistan Altın Konferansı’nda yaptığı değerlendirmede, merkez bankaları ve ETF’lerden gelen talebin giderek arttığını belirterek şunları söyledi:

“Altın uzun vadede güçlü bir boğa trendi içinde. Ancak şu anda aşırı alım bölgesinde. Bu nedenle kısa vadede yüzde 5-6 civarında bir geri çekilme görebiliriz. Sonrasında fiyatların yeniden yükselerek 2026’da 4.200 doların üzerine çıkması mümkün.”

Spot altın, 2024’teki yüzde 27’lik kazancın ardından bu yıl da yaklaşık yüzde 40 prim yaptı. Haftanın ilk işlem gününde ise ons fiyatı 3.680 dolar seviyesinde işlem gördü.

PİYASALARDA 2026 İÇİN İYİMSER BEKLENTİ

Konferansa katılan sektör temsilcilerinin büyük bölümü, ABD’de faiz oranlarının gerilemesi, yatırım talebinin güçlenmesi ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle altının yükseliş trendini 2026’da da sürdüreceği görüşünde birleşti.

ABC Rafinerisi Küresel Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, fiyatların beklenenden daha hızlı yükseldiğine işaret ederek, “Analistler 2026 için 4 bin doları telaffuz ediyordu. Ancak altın, projeksiyonların ötesinde hızla bu seviyelere yaklaşıyor” dedi.

FED’İN EYLÜL KARARI KRİTİK

ABD Merkez Bankası’nın 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Başkan Jerome Powell üzerindeki siyasi baskı da artarken, düşük faiz ortamının altın talebini destekleyeceği öngörülüyor.

Metals Focus Yönetici Direktörü Philip Newman ise altının son dönemde 3.400-3.500 dolar aralığında fazla tutunamadığını hatırlatarak, “Yıl sonunda fiyatların 3.800 dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Olası bir düzeltme yatırımcılar için yeni alım fırsatı olabilir. 2026’da 4 bin doların aşılması sürpriz olmayacak” değerlendirmesini yaptı.