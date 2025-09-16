Menü Kapat
 İrem Çınar

Bakan Işıkhan duyurdu: 64 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 51'i yerli üretim olmak üzere 64 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
10:28
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
10:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun () geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu.

Bakan Işıkhan duyurdu: 64 ilaç daha geri ödeme listesinde

Yapılan düzenlemeyle 51'i olmak üzere 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."
https://x.com/isikhanvedat/status/1967845926434742672

