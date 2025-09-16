Döviz piyasasında Euro fırtınası: Yeni rekor seviyeye ulaşıldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Bankanın faiz indirimlerine yeniden başlayacağı ve sonraki adımlar için de esneklik bırakacağı beklentisi, dolar üzerinde baskı oluştururken Euro’nun güç kazanmasına yol açtı.

EURO YENİ REKOR KIRDI

Euro, Türk Lirası karşısında gün içinde tarihi seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde yükselişini hızlandıran Euro/TL, 48,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 09.40 itibarıyla kur 48,74 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Dolar/TL ise sınırlı yükseliş kaydetti. Kur, yüzde 0,11 artışla 41,32 seviyesine çıktı. Doların Euro karşısında ise 2,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi dikkat çekti.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞTE

Avrupa para birimi, dolar karşısında da değer kazandı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,20 artışla 1,1786 seviyesine yerleşti.