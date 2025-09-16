Menü Kapat
Editor
Editor
 İrem Çınar

Döviz piyasasında Euro fırtınası: Yeni rekor seviyeye ulaşıldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte dolar baskı altında kalırken, Euro tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
10:16
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
10:16

ABD Merkez Bankası’nın () yarın açıklayacağı öncesinde piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Bankanın faiz indirimlerine yeniden başlayacağı ve sonraki adımlar için de esneklik bırakacağı beklentisi, üzerinde baskı oluştururken Euro’nun güç kazanmasına yol açtı.

EURO YENİ REKOR KIRDI

Euro, Türk Lirası karşısında gün içinde tarihi seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde yükselişini hızlandıran Euro/TL, 48,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 09.40 itibarıyla kur 48,74 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Döviz piyasasında Euro fırtınası: Yeni rekor seviyeye ulaşıldı

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Dolar/TL ise sınırlı yükseliş kaydetti. Kur, yüzde 0,11 artışla 41,32 seviyesine çıktı. Doların Euro karşısında ise 2,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi dikkat çekti.

Döviz piyasasında Euro fırtınası: Yeni rekor seviyeye ulaşıldı

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞTE

Avrupa para birimi, dolar karşısında da değer kazandı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,20 artışla 1,1786 seviyesine yerleşti.

