Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Volkswagen’den elektrikli Golf ve T-Roc’a erteleme kararı

Alman devinin en çok satan modelleri, maliyet baskısı ve zayıf talep nedeniyle planlanandan daha geç piyasaya çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkswagen’den elektrikli Golf ve T-Roc’a erteleme kararı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:18

Volkswagen, markanın simge modellerinden ve T-Roc’u tamamen elektrikli olarak yeniden satışa sunmayı planlıyordu. Ancak maliyetlerdeki artış ve beklenen talebin gelmemesi nedeniyle takvim ötelendi. Başlangıçta 2028’de yollarda olması beklenen elektrikli Golf, artık 2029’da satışa çıkacak. T-Roc’un lansmanı da 2029 sonbaharından 2030 yazına kaydırıldı.

Volkswagen’den elektrikli Golf ve T-Roc’a erteleme kararı

WOLFSBURG’DAKİ DÖNÜŞÜM MASRAFLARI BASKI YAPTI

Gecikmenin en büyük nedeni, Golf’ün üretildiği Wolfsburg fabrikasındaki yeniden yapılanma süreci. Fabrikanın üretimine uyum sağlaması için yapılan yatırımlar, bütçeyi zorlamış durumda. geçen yıl 15 milyar euro tasarruf etmişti, bu yıl da ek kesintiler planlıyor. Buna rağmen yeni platformlar ve fabrika dönüşümleri için milyarlarca euroluk yatırım ihtiyacı bulunuyor.

Şirketin içinden sızan bilgilere göre, üretim hattında ekipman arızaları nedeniyle sık sık duraksamalar yaşanıyor. Bu aksaklıkların her hafta binlerce aracın üretilmemesine yol açabileceği konuşuluyor.

Volkswagen’den elektrikli Golf ve T-Roc’a erteleme kararı

SATIŞLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Volkswagen’in elektrikli araç satışları, beklenen hızda artış göstermedi. Şirket içinden bir kaynağın aktardığına göre, yatırımlar çok daha yüksek satış hacimlerine göre planlandı ancak talep öngörülen seviyeye ulaşmadı. Kaynak, “Birim satışları artsa da, aşırı yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.

Volkswagen’den elektrikli Golf ve T-Roc’a erteleme kararı

ÇİNLİ RAKİPLERE KARŞI DAHA UYGUN FİYATLI MODELLER

VW, özellikle Çinli rakip BYD’nin yükselişi karşısında daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yöneliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında markanın yeni nesil kompakt elektriklileri ID.Polo ve ID.Cross tanıtıldı. ID.Polo’nun 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 25 bin euro başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Volkswagen ucuz araç üretecek! Yeni üniteler tanıtıldı
Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu
ETİKETLER
#Teknoloji
#Otomobil
#elektrikli araç
#gelecek partisi
#volkswagen
#golf
#T-roc
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.