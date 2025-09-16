Volkswagen’den elektrikli Golf ve T-Roc’a erteleme kararı

Volkswagen, markanın simge modellerinden Golf ve T-Roc’u tamamen elektrikli olarak yeniden satışa sunmayı planlıyordu. Ancak maliyetlerdeki artış ve beklenen talebin gelmemesi nedeniyle takvim ötelendi. Başlangıçta 2028’de yollarda olması beklenen elektrikli Golf, artık 2029’da satışa çıkacak. T-Roc’un lansmanı da 2029 sonbaharından 2030 yazına kaydırıldı.

WOLFSBURG’DAKİ DÖNÜŞÜM MASRAFLARI BASKI YAPTI

Gecikmenin en büyük nedeni, Golf’ün üretildiği Wolfsburg fabrikasındaki yeniden yapılanma süreci. Fabrikanın elektrikli araç üretimine uyum sağlaması için yapılan yatırımlar, bütçeyi zorlamış durumda. Volkswagen geçen yıl 15 milyar euro tasarruf etmişti, bu yıl da ek kesintiler planlıyor. Buna rağmen yeni platformlar ve fabrika dönüşümleri için milyarlarca euroluk yatırım ihtiyacı bulunuyor.

Şirketin içinden sızan bilgilere göre, üretim hattında ekipman arızaları nedeniyle sık sık duraksamalar yaşanıyor. Bu aksaklıkların her hafta binlerce aracın üretilmemesine yol açabileceği konuşuluyor.

SATIŞLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Volkswagen’in elektrikli araç satışları, beklenen hızda artış göstermedi. Şirket içinden bir kaynağın aktardığına göre, yatırımlar çok daha yüksek satış hacimlerine göre planlandı ancak talep öngörülen seviyeye ulaşmadı. Kaynak, “Birim satışları artsa da, aşırı yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.

ÇİNLİ RAKİPLERE KARŞI DAHA UYGUN FİYATLI MODELLER

VW, özellikle Çinli rakip BYD’nin yükselişi karşısında daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yöneliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında markanın yeni nesil kompakt elektriklileri ID.Polo ve ID.Cross tanıtıldı. ID.Polo’nun 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 25 bin euro başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor.