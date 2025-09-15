Volkswagen ucuz araç üretecek! Yeni üniteler tanıtıldı

Volkswagen, Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında uygun fiyatlı elektrikli araçları için geliştirdiği yeni nesil teknolojilerini sahneye çıkardı. Şirket, geçmişte elektrikli araçlara geçişte yaşadığı sıkıntıları geride bırakarak artık daha güçlü adımlar atıyor.

KÜÇÜK OTOMOBİLLERE GÜÇLÜ MOTOR

Fuarda en dikkat çeken yeniliklerden biri, küçük elektrikliler için geliştirilen APP290 motoru oldu. Sabit mıknatıslı bu ünite, 214 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. Skoda, Cupra ve Volkswagen markalarının “Electric Urban Car Family” modellerinde kullanılacak motor, performans olarak küçük sınıf araçlara fazlasıyla yeterli görünüyor.

İLK İNVERTERİNİ TANITTI

Volkswagen ayrıca kendi geliştirdiği ilk inverteri de duyurdu. Silisyum karbür (SiC) tabanlı bu yeni sistem, enerji kayıplarını azaltarak araçların verimliliğini artıracak.

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Batarya tarafında ise birleşik hücre (unified cell) tasarımıyla iki farklı paket sunulacak. Uygun fiyatlı versiyonlarda 38 kWh kapasiteli LFP hücreler tercih edilirken, daha uzun menzil isteyenlere 56 kWh’lik NMC batarya seçeneği sunulacak. Büyük batarya yaklaşık 450 km menzil sağlarken, küçük paketin ise 300 km civarında menzil sunacağı öngörülüyor. Her iki seçenek de %10’dan %80’e 25 dakikadan kısa sürede şarj olabilecek.

GÜÇLÜ TEDARİKÇİ AĞI

Volkswagen’nin prizmatik hücreleri Samsung SDI, SK On, Gotion, CATL, LG Energy Solution ve şirketin kendi iştiraki PowerCo’dan temin edilecek. Hücreden pakete (cell-to-pack) yöntemi sayesinde hem ağırlık düşürülecek hem de soğutma sistemiyle güvenlik artırılacak.