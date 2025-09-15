Menü Kapat
SON DAKİKA!
Otomobil
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Büyük gün geldi çattı! Togg T10F satışa sunuluyor

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg’un ikinci modeli T10F, bugün itibarıyla satışa çıkıyor. Ön satış öncesi deneyim merkezlerinde tanıtılan model, artırılan menzili ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

15.09.2025
15.09.2025
saat ikonu 07:47

Türkiye’nin yerli otomobili ’un yeni modeli , bugünden itibaren Türkiye’de saat 10.00 itibarıyla satışa sunuluyor. Araç, 29 Eylül’de ise Almanya’da kullanıcılarla buluşacak. Mardin ve Urla tonlarının eklenmesiyle renk yelpazesi 9’a çıkarılan model, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde sergilenmeye başlandı.

YENİ MODELİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Test süreçlerini başarıyla tamamlayan T10F, özgün tasarımı ve geliştirilen teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Daha uzun menzil seçeneklerinin yanı sıra güçlü teknolojik donanımıyla da pazarda iddialı konumlanıyor.

Togg, kısa süre önce EURO NCAP testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı almıştı. Bu sonuçla birlikte markanın hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda güvenlik performansıyla öne çıkması bekleniyor.

ÜÇ FARKLI TEKNİK VERSİYON

T10F, T10X modelinde olduğu gibi akıllı yaşam çözümlerini merkezine alan, sürekli internet bağlantısına sahip ve uzaktan güncellemelerle yenilenen bir cihaz olarak tasarlandı.

Model, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu AWD (dört çeker) olmak üzere üç farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara sunulacak.

T10F RWD (arkadan itiş): 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. 52,4 kWh bataryayla 350+ km, 88,5 kWh bataryayla 600 km’ye kadar menzil sağlayacak.

T10F AWD (dört çeker): 700 Nm tork üretiyor ve 530 km’ye varan menzil sunmayı hedefliyor.

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG'un internet sitesinde yer alan teknik detaylara göre, T10F aşağıdaki özelliklere sahip:

  • 12.3 inçlik dijital gösterge paneli
  • 29 inçlik dev multimedya ekranı
  • 8 inçlik klima kontrol ekranı
  • Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi
  • Mobil internet, Wi-Fi erişim noktası, Sosyal kamera
  • 0,23'lere varan sürtünme katsayısı
