25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakanı Kacır'dan T10F paylaşımı: "Avrupa yollarında da gururumuz olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni modeli çıkan Togg'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanı Kacır'dan T10F paylaşımı:
13.09.2025
13.09.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'un yeni modeli 'nin 15 Eylül'den itibaren 'de satışa sunulacağını belirterek, "Togg T10F ve , 29 Eylül'de 'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Bakanı Kacır'dan T10F paylaşımı: "Avrupa yollarında da gururumuz olacak"

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Togg T10F'nin TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Togg yetkililerine teslim edildi. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak."

https://x.com/mfatihkacir/status/1966773933572489670

