Vergi oranlarına zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan net cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi politikaları ve ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg’e konuşan Yılmaz, genel vergi oranlarında herhangi bir artış planlanmadığını vurgulayarak, “Amacımız enflasyonu tetiklemeden gelirlerimizi artırmak” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi tabanını genişletmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Yılmaz, “Vergi tabanını yaygınlaştırma, tahsilatı güçlendirme ve sosyal güvenlik sistemini daha verimli kılma yönünde çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 30 büyükşehirde yıllık hasılatı 480 bin TL’nin altında kalan yüz binlerce esnafın basit usulde vergilendirmeden faydalanmaya devam edeceğini, bu sınırın üzerine çıkanların ise uygulama dışında bırakıldığını açıkladı.

HİZMET ENFLASYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Yılmaz, kira ve eğitim başta olmak üzere hizmet enflasyonunun dezenflasyon sürecini yavaşlatan unsurlar arasında bulunduğunu belirtti. Birikmiş maliyetlerin zamanla giderileceğini dile getiren Yılmaz, iletişim faaliyetlerine ağırlık vererek beklentilerin daha hızlı iyileştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Kamu maliyesine de değinen Yılmaz, enflasyondaki düşüş sürecinde bütçe üzerinde kısa vadeli baskıların oluştuğunu ancak alınan önlemlerle bu baskının dengelendiğini ifade etti. Yılmaz, “Türkiye, önümüzdeki dönemde de faiz dışı açık vermeden yoluna devam edecek” diyerek mali disipline vurgu yaptı.