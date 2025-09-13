Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Vergi oranlarına zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan net cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi oranlarına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Yılmaz, mevcut durumda herhangi bir artış planlarının bulunmadığını vurgulayarak, “Vergi oranlarını yükseltmeden gelirleri artırmanın yollarını arayacağız"” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vergi oranlarına zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan net cevap
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 10:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , politikaları ve gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg’e konuşan Yılmaz, genel vergi oranlarında herhangi bir artış planlanmadığını vurgulayarak, “Amacımız enflasyonu tetiklemeden gelirlerimizi artırmak” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi tabanını genişletmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Yılmaz, “Vergi tabanını yaygınlaştırma, tahsilatı güçlendirme ve sosyal güvenlik sistemini daha verimli kılma yönünde çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 30 büyükşehirde yıllık hasılatı 480 bin TL’nin altında kalan yüz binlerce esnafın basit usulde vergilendirmeden faydalanmaya devam edeceğini, bu sınırın üzerine çıkanların ise uygulama dışında bırakıldığını açıkladı.

Vergi oranlarına zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan net cevap

HİZMET ENFLASYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Yılmaz, kira ve eğitim başta olmak üzere hizmet enflasyonunun dezenflasyon sürecini yavaşlatan unsurlar arasında bulunduğunu belirtti. Birikmiş maliyetlerin zamanla giderileceğini dile getiren Yılmaz, iletişim faaliyetlerine ağırlık vererek beklentilerin daha hızlı iyileştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Kamu maliyesine de değinen Yılmaz, enflasyondaki düşüş sürecinde bütçe üzerinde kısa vadeli baskıların oluştuğunu ancak alınan önlemlerle bu baskının dengelendiğini ifade etti. Yılmaz, “Türkiye, önümüzdeki dönemde de faiz dışı açık vermeden yoluna devam edecek” diyerek mali disipline vurgu yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 13 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar, Euro, Sterlin fiyatları
ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#Cevdet Yılmaz
#vergi
#vergi oranları
#Vergi Politikaları
#Vergi Tabanını Genişletme
#Mali Disiplin
#Hizmet Enflasyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.