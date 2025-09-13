Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul’da bu hafta dalgalı bir seyir yaşandı. Hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,33 gerileyerek yatırımcısına kaybettirdi. Buna karşılık altın ve dolar sınırlı yükseliş kaydederken, euro/TL haftayı yatay tamamladı.

BIST 100 endeksi, hafta boyunca 10.265,70 ile 10.735,22 puan aralığında hareket etti. Endeks, geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 3,33 düşerek haftayı 10.372,04 puanda kapattı.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 24 ayar külçe altının gramı yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 857,1 lira oldu. Cumhuriyet altını yüzde 1,84 artışla 32 bin 793 liraya, çeyrek altın ise yüzde 1,87 yükselişle 8 bin 136 liraya çıktı.

DÖVİZDE SON DURUM

Hafta içinde ABD doları yüzde 0,11 artışla 41,3680 lira seviyesine yükselirken, euro fiyatı değişmeyerek 48,5110 lira düzeyinde kaldı.

FON GETİRİLERİ

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,55, emeklilik fonları ise yüzde 0,47 geriledi. Fon grupları içinde en fazla kazanç sağlayan kategori ise yüzde 3,58 artışla “kıymetli maden fonları” oldu.