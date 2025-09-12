Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Herkesin evinde bulunan iki temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda sürdürdüğü denetimler sonucunda sağlık açısından risk taşıyan ürünlerle ilgili yeni bir adım attı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yapılan duyuruya göre, iki farklı temizlik ürününün insan sağlığına zararlı olabileceği belirlendi.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILACAK

Bakanlık, yapılan incelemelerde bu ürünlerin lavabo açıcı kategorisinde yer aldığını ve kullanım sırasında güvenlik standartlarını karşılamadığını tespit etti. Denetimler sonucunda, ürünlerin ciddi sağlık riski oluşturduğu ortaya çıktı.

Sağlığa zararlı olduğu belirlenen bu ürünlerin sadece satışına yasak getirilmedi; aynı zamanda piyasadan toplatılması kararı da alındı.