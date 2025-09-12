UBS’ten rekor altın senaryosu: Dev banka yıl sonu tahminini yükseltti

Küresel yatırım bankası UBS, altın piyasasına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Fed’in olası faiz indirimleri ve doların değer kaybının altın fiyatlarına güçlü destek sağlayacağını belirtti.

UBS’İN YENİ TAHMİNLERİ

UBS’in yayımladığı son rapora göre, 2025 yıl sonu için ons altın tahmini 300 dolar artırılarak 3.800 dolara çıkarıldı. 2026 ortası içinse önceki öngörü 200 dolar artışla 3.900 dolara yükseltildi.

Banka, altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik beklentilerini de güncelledi. Raporda, 2025 sonunda ETF varlıklarının 3.900 tonun üzerine çıkarak tarihi zirvelere yaklaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

GOLDMAN SACHS: 5 BİN DOLAR İHTİMALİ MASADA

UBS’in güncellenmiş raporundan kısa süre önce ABD merkezli Goldman Sachs da dikkat çeken bir analiz yayımlamıştı. Banka, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi halinde yatırımcı güveninde ciddi sarsıntı yaşanabileceğini ve bunun altına güçlü talep oluşturabileceğini belirtmişti.

Goldman analistleri, ABD tahvil piyasasındaki kaymaların küçük bir bölümünün bile altına yönelmesi halinde ons fiyatının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Bankanın temel senaryosu ise 2026 ortalarına kadar 4 bin dolar, alternatif senaryoda ise 4.500 dolar seviyesinde bulunuyor.

UZUN VADELİ GÜÇLÜ YATIRIM ARACI

Goldman Sachs yayımladığı notta, “Altın, emtia piyasasında en güçlü uzun pozisyon önerimiz olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulunmuştu. UBS’in yukarı yönlü revizyonu da bu görüşü destekler nitelikte oldu.