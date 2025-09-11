Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti: Dev banka 2026 için tahminini açıkladı

İstanbul
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan, “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun cevabını arıyor. ABD merkezli dev banka Morgan Stanley çalışanların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.
Banka, Türkiye’de asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam yapılabileceğini açıkladı. Tahminler doğru çıkarsa, yeni yılda asgari ücret 26-27 bin TL seviyesine ulaşacak.
Morgan Stanley, geçen yıl Aralık ayında paylaştığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 aralığında zam yapılacağını öngörmüş ve tahminleri doğru çıkmıştı. Bu durum, bankanın yeni tahminlerine de güveni artırıyor.