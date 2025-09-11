Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti: Dev banka 2026 için tahminini açıkladı

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan, “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun cevabını arıyor. ABD merkezli dev banka Morgan Stanley çalışanların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

MORGAN STANLEY’DEN ÇARPICI ZAM TAHMİNİ

Banka, Türkiye’de asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam yapılabileceğini açıkladı. Tahminler doğru çıkarsa, yeni yılda asgari ücret 26-27 bin TL seviyesine ulaşacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI: 20 Mİ, 25 Mİ?

Yüzde 20 zam senaryosu : Asgari ücret, 22 bin 104 TL’den 26 bin 524 TL ’ye yükselecek.

: Asgari ücret, 22 bin 104 TL’den ’ye yükselecek. Yüzde 25 artış senaryosu: Net asgari ücret, aynı rakamdan 27 bin 630 TL seviyesine çıkacak.

GEÇMİŞTEKİ TAHMİNLER DOĞRU ÇIKMIŞTI

Morgan Stanley, geçen yıl Aralık ayında paylaştığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 aralığında zam yapılacağını öngörmüş ve tahminleri doğru çıkmıştı. Bu durum, bankanın yeni tahminlerine de güveni artırıyor.