 İrem Çınar

Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti: Dev banka 2026 için tahminini açıkladı

Yılın sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışan, yeni yılda asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20-25 civarında bir artış öngördüğünü açıkladı. Tahminler doğru çıkarsa, asgari ücretin 26-27 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

11.09.2025
11.09.2025
yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan, “ ne kadar olacak?” sorusunun cevabını arıyor. ABD merkezli dev banka çalışanların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti: Dev banka 2026 için tahminini açıkladı

MORGAN STANLEY’DEN ÇARPICI ZAM TAHMİNİ

Banka, Türkiye’de asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir yapılabileceğini açıkladı. Tahminler doğru çıkarsa, yeni yılda asgari ücret 26-27 bin TL seviyesine ulaşacak.

Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti: Dev banka 2026 için tahminini açıkladı

OLASI ZAM SENARYOLARI: 20 Mİ, 25 Mİ?

  • Yüzde 20 zam senaryosu: Asgari ücret, 22 bin 104 TL’den 26 bin 524 TL’ye yükselecek.
  • Yüzde 25 artış senaryosu: Net asgari ücret, aynı rakamdan 27 bin 630 TL seviyesine çıkacak.
Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti: Dev banka 2026 için tahminini açıkladı

GEÇMİŞTEKİ TAHMİNLER DOĞRU ÇIKMIŞTI

Morgan Stanley, geçen yıl Aralık ayında paylaştığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 aralığında zam yapılacağını öngörmüş ve tahminleri doğru çıkmıştı. Bu durum, bankanın yeni tahminlerine de güveni artırıyor.

