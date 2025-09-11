Menü Kapat
Hükümetten ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 81 ilde hayata geçecek: Faizsiz ev alabileceksiniz

Hükümet, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz finansman modeliyle yeni bir destek imkânı sunuyor. Bu sistem yalnızca konut alımlarını değil, araç ve iş yeri sahibi de yapacak. Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., geliştirdiği esnek ödeme planlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlayarak alternatif bir finansman yöntemi oluşturacak. İşte merak edilen projenin detayları...

talebinin hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla hükümet, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Türkiye’de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne girmesini sağlayacak.

Hükümetten ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 81 ilde hayata geçecek: Faizsiz ev alabileceksiniz

FAİZSİZ VE DEVLET GÜVENCELİ FİNANSMAN

Yeni sistem, faizsiz finansman modeli ile ailelere kendi bütçelerine uygun ödeme planı oluşturma fırsatı sunacak. Sadece konut değil, araç ve iş yeri sahibi olma imkanı da sunacak uygulama kapsamında, vatandaşlar farklı alternatif ödeme planlarıyla desteklenecek.

Katılımcılar, bütçelerine göre taksitlerle tasarruf yaparak belirli bir birikime ulaştığında, kalan finansman tutarı Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından faizsiz şekilde karşılanacak. Böylece kredi kullanmadan, ek maliyet ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunabilecek.

Hükümetten ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 81 ilde hayata geçecek: Faizsiz ev alabileceksiniz

81 İLDE GEÇERLİ OLACAK

Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak bu sistem sayesinde, vatandaşlar hiçbir faiz yükü altına girmeden yatırım yapabilecek. Uygulamanın, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Hükümetten ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 81 ilde hayata geçecek: Faizsiz ev alabileceksiniz

BAKAN KURUM: “EV SAHİBİ OLMAYAN KALMAYACAK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün İstanbul’da düzenlenecek programda yeni sistemin ayrıntılarını kamuoyuna açıklayacak.

Bakan Kurum daha önce yaptığı açıklamalarda, barınma hakkını sosyal devlet anlayışıyla desteklediklerini vurgulamıştı:

“Bizim insanımız için ev, huzurun ve mutluluğun tek adresidir. 2002’den bu yana ‘Herkes için yuva, herkes için umut’ diyerek gece gündüz çalıştık. 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleri, İlk Evim projesi, Yarısı Bizden kampanyasıyla her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak dedik ve bu sözümüzün arkasındayız.”

