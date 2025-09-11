Menü Kapat
25°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Çalışma hayatı değişiyor: Uzun süre çalışan yüksek maaş alacak!

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu için yüzde 28,5’lik beklenti paylaşıldı. Bu tahmin, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranlarını da değiştirdi. Programda ayrıca ikinci emeklilik sistemi, esnek çalışma modelleri ve emekli maaşlarına yönelik köklü düzenlemeler gibi önemli reform başlıkları da dikkat çekti.

11.09.2025
11.09.2025
Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyan (OVP), milyonlarca ve memurun maaş artışlarıyla ilgili ipuçları verirken, çalışma hayatında devreye girecek yeni düzenlemelerin takvimini de netleştirdi.

ENFLASYON TAHMİNİ VE ZAM HESAPLARI

OVP’de yıl sonu beklentisi yüzde 28,5 olarak güncellendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı artış yüzde 10,14 olacak. Memurlar içinse ağustosta imzalanan toplu sözleşme kapsamında yüzde 11’lik ve bin TL seyyanen ödeme öngörülmüştü. Buna ek olarak, yüzde 5’in üzerinde oluşacak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Böylece ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 16,44’e yükselecek.

Çalışma hayatı değişiyor: Uzun süre çalışan yüksek maaş alacak!

YENİ MAAŞ TABLOLARI

Bu oranlarla birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkacak. Memurlar için taban maaş 59 bin 805 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisinin aylığı ise 27 bin 398 liraya ulaşacak.

Çalışma hayatı değişiyor: Uzun süre çalışan yüksek maaş alacak!

EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

Programda, sistemine yönelik önemli değişiklikler de yer aldı. Çalışma süresini uzatanlara daha yüksek maaş ödenmesini sağlayacak yeni düzenleme 2025’in son çeyreğinde devreye girecek. Ayrıca, çalışanlara ikinci emeklilik ve ikinci maaş imkânı sunacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026’nın ikinci çeyreğinde başlatılması planlanıyor. Bu kapsamda çalışan, işveren ve devlet katkısıyla birikim yapılacak ve 10 yıl sistemde kalanlara ikinci maaş veya toplu ödeme hakkı tanınacak.

Çalışma hayatı değişiyor: Uzun süre çalışan yüksek maaş alacak!

SOSYAL YARDIM VE GENÇLERE DESTEKLER

2025’in sonunda, her haneye asgari gelir güvencesi sağlayacak aile odaklı yeni sosyal yardım sistemi pilot uygulama ile hayata geçirilecek. Gençler için mesleki eğitim ve staj imkânları genişletilecek, üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılımını artırıcı düzenlemeler ise 2026’nın ikinci çeyreğinde yürürlüğe girecek.

Çalışma hayatı değişiyor: Uzun süre çalışan yüksek maaş alacak!

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ MODELLER

OVP’de çalışma mevzuatına da önemli yenilikler geliyor. İşgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş-yaşam dengesi dikkate alınarak uzaktan çalışma, hibrit ve esnek çalışma modelleri yasal altyapıya kavuşturulacak. Bu sistemler kamuda da uygulanacak ve 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınacak.

