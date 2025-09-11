Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
25°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

SGK'sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor! Yeni sistem masada: Tek tek tespit edilecek

Türkiye’nin 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklandı. Programda, çalışma hayatına yön verecek ve çalışanları yakından ilgilendirecek birçok yeni düzenleme yer alıyor.

11.09.2025
Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki ekonomik adımlarını şekillendirecek (OVP) açıklandı. Program, büyümeden enflasyona, istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler içeriyor. Özellikle iş dünyası ve insan kaynakları alanına yönelik adımlar dikkat çekiyor.

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM

OVP kapsamında, esnek ve yeni nesil çalışma modelleri mevzuata dâhil edilecek. İş gücü piyasasının ihtiyaçları gözetilerek çalışanların iş-yaşam dengesi korunacak. Sigortası Fonu’ndan sağlanan desteklere erişim daha kolay hale getirilecek. ve istihdamda zorluk yaşayan gençler için özel İşgücü Uyum Programı uygulanacak.

SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor! Yeni sistem masada: Tek tek tespit edilecek

ÜNİVERSİTE VE EĞİTİM DÜZENLEMELERİ

Meslek yüksekokulları başta olmak üzere üniversite kontenjanları, özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek. Mesleki ve teknik eğitim programları iş dünyasıyla iş birliği içinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimleri yaygınlaştırılacak. Ayrıca Ulusal Yeterlilik Sistemi ile eğitim- politikaları daha güçlü bir şekilde bütünleştirilecek.

GENÇ YAŞTA İŞGÜCÜNE KATILIM

Atıl işgücünün azaltılması için erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü destekleyen projeler hayata geçirilecek. Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim süresince mesleki eğitim merkezlerinde beceri kazanmasına yönelik programlar hazırlanacak.

SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor! Yeni sistem masada: Tek tek tespit edilecek

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ ADIM

Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik devreye alınacak.

Kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinden yararlanılacak. SGK, risk odaklı denetimlerle hem kayıt dışı çalışmayı hem de kayıt dışı ücret ödemelerini daha etkin şekilde takip edecek.

SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor! Yeni sistem masada: Tek tek tespit edilecek

SGK PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ DÜZEN

Sosyal güvenlik sisteminde, bireylerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Fiili ve yasal kapsam dışında kalan grupların sisteme dahil edilmesiyle birlikte yeni nesil biçimleri desteklenecek.

SGK prim borçlarının tahsilat süreçleri daha etkin hale getirilecek.

TGRT Haber
