Ev sahibi olmanın yeni yolu! Taksitle arsa satışı: Yatırımcılar bu bölgeye akın ediyor

Deprem kaygısı ve pandemi sonrası değişen yaşam tercihleri, İstanbul çevresindeki arsalara ilgiyi zirveye taşıdı. Vatandaşlar, taksit imkânlarıyla arsa alarak hem yatırım yapıyor hem de doğayla iç içe, müstakil bir hayat sürüyor. Bu süreçte en çok talep gören bölge ise Trakya oldu.

ARSADA FİYATLAR 700 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Demirel, İstanbul’a yakın bölgelerde satışların hızlandığını belirterek, “İstanbul’dan tamamen kopmak istemeyenlerin ilk tercihi Trakya oluyor. Özellikle 1-1,5 milyon TL bandındaki arsalar çok kısa sürede tükeniyor” ifadelerini kullandı. Demirel, portföylerinde 700 bin TL’den başlayan ve 12 milyon TL’nin üzerinde fiyatlara ulaşan arsaların bulunduğunu, şirket bünyesinde uzun vadeli ödeme kolaylıkları sunduklarını belirtti.

Demirel, arsanın diğer yatırım araçlarına göre orta ve uzun vadede daha fazla kazandırdığına dikkat çekerek, “Bugün mevduat faizleri cazip görünüyor olabilir; ancak faiz oranları düşmeye başladığında yeniden arsaya güçlü bir yönelim göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

AHŞAP VE TAŞ EV PROJELERİNE YOĞUN İLGİ

Şirketin Kırklareli’nde hayata geçirdiği “Yeşil Mahalle” projesi de büyük ilgi görüyor. 250-350 metrekarelik bahçeler içinde yer alan, 59 ve 89 metrekare büyüklüğünde toplam 168 ahşap evden oluşan projede ilk üç etap tamamlandı. Dördüncü etap iki ay içinde teslim edilecek, beşinci etap için ise ön satışlar yakında başlayacak.

Projede fiyatların 1 milyon TL seviyesinden başlayarak bugün 3,5-4,5 milyon TL aralığına ulaştığını söyleyen Demirel, su ihtiyacının Istıranca Ormanları’ndan karşılandığına da vurgu yaptı.

YENİ VİLLA VE TURİZM YATIRIMLARI GELİYOR

Arsa satışlarının yanı sıra villa ve taş ev projelerine de ağırlık verdiklerini söyleyen Demirel, Silivri’de “Yeşil İnci Villaları” serisinin üçüncüsünü devreye alacaklarını açıkladı. Ayrıca Kırklareli İğneada’da orman ve deniz manzaralı taş ev projesi ile Tekirdağ Şarköy’de denize sıfır turizm konseptli projeler için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.