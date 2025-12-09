31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 2025 resmi günler takvimi

Kategoriler
Yeni yılın başlamasına az bir süre kalmasının ardından 31 Aralık resmi tatil ve yarım gün olma durumu da milyonlarca kişinin merak ettikleri arasında yer aldı.
2025 yılında 31 Aralık, Çarşamba gününe denk gelirken herhangi bir tatil durumu bulunmuyor. Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık Çarşamba günü normal mesai uygulanacak.
31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için normal mesai düzenine devam ediliyor. 31 Aralık'ta iş yerlerinde mesaiye, okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.
Yeni yıl
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba