31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 2025 resmi günler takvimi

Yeni yılın başlamasına az bir süre kalmasının ardından 31 Aralık resmi tatil ve yarım gün olma durumu da milyonlarca kişinin merak ettikleri arasında yer aldı.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

2025 yılında 31 Aralık, Çarşamba gününe denk gelirken herhangi bir tatil durumu bulunmuyor. Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık Çarşamba günü normal mesai uygulanacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için normal mesai düzenine devam ediliyor. 31 Aralık'ta iş yerlerinde mesaiye, okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

2025 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

Yeni yıl

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba