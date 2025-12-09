Menü Kapat
11°
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Otomotivde hayal kırıklığına hazır olun! AI rüzgarı hızlı sönecek

Gartner’a göre otomotiv devlerinin yapay zekâ hevesi birkaç yıl içinde büyük ölçüde sönecek; sektörde yazılım kültürüne sahip üreticilerle diğerleri arasındaki uçurum derinleşecek.

Otomotivde hayal kırıklığına hazır olun! AI rüzgarı hızlı sönecek
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.12.2025
09:50
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
09:50

Küresel otomotivde yapay zekâya duyulan heyecan son yıllarda hızla tırmandı. Ancak görünüşe göre bu rüzgâr uzun sürmeyecek. Teknoloji analiz şirketi Gartner’ın yeni raporu, bugün neredeyse tüm üreticilerin büyük iddialarla yürüttüğü AI projelerinin 2029’a gelindiğinde yalnızca çok küçük bir grupta yaklaşık yüzde 5’lik dilimde güçlü biçimde devam edeceğini söylüyor..

“YAZILIM KÜLTÜRÜ OLMAYAN ÜRETİCİLER ZORLANACAK”

Gartner’ın 2026 projeksiyonlarına dayanan analiz, otomotivde asıl farkı yetkinliğinin belirleyeceğini ortaya koyuyor. Rapora göre ancak teknoloji odaklı yönetim anlayışına sahip, uzun vadeli AI stratejisini kararlılıkla sürdüren üreticiler yarışta öne çıkabilecek.

Bu küçük grup; yapay zekâ destekli araç mimarileri, algoritmaları ve veri bazlı iş modellerinde ciddi avantaji yakalayarak sektörü ikiye bölebilir.

Volkswagen gibi köklü üreticiler, yıllardır ustası oldukları mekanik mühendisliği yazılımla aynı seviyeye taşımak için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Tesla ve BYD gibi daha “teknoloji doğumlu” rakiplerle aradaki farkı kapatmak pek kolay değil.

Gartner analisti Pedro Pacheco’nun yorumu şu şekilde; Şirketler tam anlamıyla dijital öncelikli yapılara dönüşmez, teknoloji ekipleri üst yönetimle birebir temas kuramazsa bu yarışta geri kalmaları kaçınılmaz.

Pacheco’ya göre yazılım temeli zayıf olan tüm üreticiler, önümüzdeki yıllarda çok net bir ayrışmanın içine düşecek.

2030’A DOĞRU: İNSAN ELİNİN DEĞMEDİĞİ MONTAJ HATTI

sanayisi aynı zamanda üretim tarafında da tarihî bir dönüşümün eşiğinde. Gelişmiş teknolojiler hızla yaygınlaşırken, 2030 yılına kadar en az bir otomobil üreticisinin tamamen otonom araç montajını gerçeğe dönüştüreceği öngörülüyor.

