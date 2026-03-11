Elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak zirveye yerleşen BYD, Formula 1 yarışlarına katılmayı değerlendiriyor. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre, şirket yetkilileri mevcut bir takımı satın almaktan sıfırdan yeni bir ekip kurmaya kadar uzanan çeşitli seçenekleri masaya yatırdı. Henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, Çinli devin niyetinin son derece ciddi olduğu belirtiliyor.

Dinle Özetle

Tesla'yı tahtından eden BYD, Formula 1 pistlerine inmeye hazırlanıyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 151

HABERİN ÖZETİ Tesla'yı tahtından eden BYD, Formula 1 pistlerine inmeye hazırlanıyor Elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak liderliğe yükselen BYD, küresel görünürlüğünü artırmak amacıyla Formula 1'e katılmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. BYD, Formula 1 yarışlarına katılmayı aktif olarak inceliyor. Şirket, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak sektör lideri konumuna geldi. Formula 1'e katılımın temel amacı küresel marka imajını ve görünürlüğünü güçlendirmek. BYD, mevcut bir takımı satın alma veya sıfırdan yeni bir ekip kurma seçeneklerini değerlendiriyor. Mevcut bir takımı satın alma olasılığı daha yüksekken, Alpine potansiyel hedef olarak gösterilse de Renault satışı reddediyor. Sıfırdan bir F1 takımı kurmak sezon başına yaklaşık 500 milyon dolarlık bir bütçe gerektiriyor.

BYD, TESLAYI GERİDE BIRAKMIŞTI

Electrek'in haberine göre BYD, 2025 yılında 2,25 milyondan fazla tam elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek 1,63 milyonda kalan Tesla'yı geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl yurt dışı satışları yüzde 150 artışla ilk kez 1 milyon barajını aşan otomobil üreticisi, 2026'da 1,3 milyona ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa gibi pazarlarda imajını güçlendirmek için özel galeriler açan ve yerel pazarlamaya ciddi yatırımlar yapan şirketin, Formula 1 arenasında yer alarak küresel görünürlüğünü tamamen farklı bir boyuta taşımak istediği bildirildi.

FORMULA 1'İN BYD'YE MALİYETİ

Sıfırdan bir Formula 1 takımı kurmak, sezon başına yaklaşık 500 milyon dolarlık devasa bir bütçe gerektiriyor. Üstelik Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 Yönetimi ile yıllar sürecek müzakereler yapılması şart. General Motors'un 2026 sezonunda Cadillac'ı 11. takım olarak piste çıkarmak için en az 450 milyon dolar ödediği düşünüldüğünde, sıfırdan başlamanın getirdiği mali yük daha net anlaşılıyor.

Hal böyle olunca, Bloomberg raporu BYD'nin mevcut bir yarış takımını satın alma fikrine daha sıcak baktığına işaret ediyor.

ALPİNE EN MANTIKLI HEDEF OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

BYD'nin takım satın almayı tercih etmesi durumunda Renault bünyesindeki Alpine takımının güçlü adaylardan olduğu ifade edildi. Hem Formula 1'de hem de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışan Alpine, sezon sonunda WEC'ten çekileceğini ve 2026'dan itibaren Mercedes müşterisi olmak için kendi motor programını sonlandıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, Renault CEO'su Luca de Meo, takımın satılık olmadığını kamuoyuna açık bir şekilde vurguladı. Hatta De Meo'nun 1,2 milyar dolarlık devasa bir teklifi hiç düşünmeden reddettiği bildiriliyor. De Meo, Formula 1 organizasyonunu Alpine markasının güvenilirliği için hayati bir unsur olarak tanımlıyor.