Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla'yı tahtından eden BYD, Formula 1 pistlerine inmeye hazırlanıyor

BYD, marka bilinirliğini artırmak amacıyla Formula 1'e girmeyi planlıyor. Çinli üreticinin önünde sıfırdan takım kurmak veya Alpine gibi mevcut bir ekibi satın almak gibi farklı seçenekler bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 11:56

Elektrikli araç satışlarında 'yı geride bırakarak zirveye yerleşen , yarışlarına katılmayı değerlendiriyor. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre, şirket yetkilileri mevcut bir takımı satın almaktan sıfırdan yeni bir ekip kurmaya kadar uzanan çeşitli seçenekleri masaya yatırdı. Henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, Çinli devin niyetinin son derece ciddi olduğu belirtiliyor.

Tesla'yı tahtından eden BYD, Formula 1 pistlerine inmeye hazırlanıyor

0:00 151
HABERİN ÖZETİ

Tesla'yı tahtından eden BYD, Formula 1 pistlerine inmeye hazırlanıyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak liderliğe yükselen BYD, küresel görünürlüğünü artırmak amacıyla Formula 1'e katılmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.
BYD, Formula 1 yarışlarına katılmayı aktif olarak inceliyor.
Şirket, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak sektör lideri konumuna geldi.
Formula 1'e katılımın temel amacı küresel marka imajını ve görünürlüğünü güçlendirmek.
BYD, mevcut bir takımı satın alma veya sıfırdan yeni bir ekip kurma seçeneklerini değerlendiriyor.
Mevcut bir takımı satın alma olasılığı daha yüksekken, Alpine potansiyel hedef olarak gösterilse de Renault satışı reddediyor.
Sıfırdan bir F1 takımı kurmak sezon başına yaklaşık 500 milyon dolarlık bir bütçe gerektiriyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

BYD, TESLAYI GERİDE BIRAKMIŞTI

Electrek'in haberine göre BYD, 2025 yılında 2,25 milyondan fazla tam elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek 1,63 milyonda kalan Tesla'yı geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl yurt dışı satışları yüzde 150 artışla ilk kez 1 milyon barajını aşan otomobil üreticisi, 2026'da 1,3 milyona ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa gibi pazarlarda imajını güçlendirmek için özel galeriler açan ve yerel pazarlamaya ciddi yatırımlar yapan şirketin, Formula 1 arenasında yer alarak küresel görünürlüğünü tamamen farklı bir boyuta taşımak istediği bildirildi.

Tesla'yı tahtından eden BYD, Formula 1 pistlerine inmeye hazırlanıyor

FORMULA 1'İN BYD'YE MALİYETİ

Sıfırdan bir Formula 1 takımı kurmak, sezon başına yaklaşık 500 milyon dolarlık devasa bir bütçe gerektiriyor. Üstelik Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 Yönetimi ile yıllar sürecek müzakereler yapılması şart. General Motors'un 2026 sezonunda Cadillac'ı 11. takım olarak piste çıkarmak için en az 450 milyon dolar ödediği düşünüldüğünde, sıfırdan başlamanın getirdiği mali yük daha net anlaşılıyor.

Hal böyle olunca, Bloomberg raporu BYD'nin mevcut bir yarış takımını satın alma fikrine daha sıcak baktığına işaret ediyor.

ALPİNE EN MANTIKLI HEDEF OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

BYD'nin takım satın almayı tercih etmesi durumunda Renault bünyesindeki Alpine takımının güçlü adaylardan olduğu ifade edildi. Hem Formula 1'de hem de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışan Alpine, sezon sonunda WEC'ten çekileceğini ve 2026'dan itibaren Mercedes müşterisi olmak için kendi motor programını sonlandıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, Renault CEO'su Luca de Meo, takımın satılık olmadığını kamuoyuna açık bir şekilde vurguladı. Hatta De Meo'nun 1,2 milyar dolarlık devasa bir teklifi hiç düşünmeden reddettiği bildiriliyor. De Meo, Formula 1 organizasyonunu Alpine markasının güvenilirliği için hayati bir unsur olarak tanımlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla’nın 5’te 1 fiyatına elektrikli Toyota
Otomobil satın almadan önce mutlaka incelemeniz gereken liste! Tüketiciler, 2026 yılının en iyi modellerini belirledi
ETİKETLER
#Spor
#byd
#tesla
#otomotiv
#formula 1
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.