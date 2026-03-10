Tesla’nın 5’te 1 fiyatına elektrikli Toyota

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Toyota, Çin’de tamamen elektrikli bZ7 modelini ön satışa çıkardı. 600 kilometreyi aşan menzil, gelişmiş sürüş teknolojileri ve bağlantılı araç özellikleri sunan modelin fiyatı ise Tesla Model S’in yaklaşık beşte biri seviyesinde.
Toyota, Çin’de elektrikli araç rekabetine güçlü bir giriş yaptı. Japon üretici, tamamen elektrikli yeni modeli bZ7 için ön satış sürecini başlattı. Modelin iki farklı versiyonu bulunuyor ve fiyatlar 26 bin dolar ile 34 bin 800 dolar arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, özellikle Tesla Model S ile kıyaslandığında oldukça agresif bir stratejiye işaret ediyor.
bZ7 tasarım tarafında fastback gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Araç 5,1 metre uzunluğa, 1,965 mm genişliğe, 1,506 mm yüksekliğe ve 3,020 mm aks mesafesine sahip. Yani ölçülerine bakıldığında Tesla Model S ve BYD Han L gibi üst segment elektrikli sedanlarla doğrudan rekabet edebilecek bir seviyede.
İç mekânda da teknoloji ön planda. Araçta 15,6 inç büyüklüğünde merkezi ekran, ayrı bir sürücü ekranı ve head-up display bulunuyor. Sistemin kalbinde ise Huawei’nin HarmonyOS Cockpit 5.0 yazılımı yer alıyor. Bu yazılım sayesinde araç, Çin’e özgü uygulamalar ve dijital hizmetlerle oldukça uyumlu çalışabiliyor.
Toyota’nın dikkat çekici hamlelerinden biri de aracı Xiaomi’nin akıllı ekosistemiyle uyumlu hale getirmesi oldu. Böylece sürücüler, araç içinden akıllı ev cihazlarını kontrol edebiliyor ya da kişisel ayarlarını otomobille senkronize edebiliyor.
Sürüş destek tarafında ise Momenta R6 sistemi kullanılıyor. Sensörler ve lidar teknolojisi sayesinde araç; navigasyon destekli sürüş, otomatik park gibi gelişmiş özellikler sunabiliyor.
bZ7’nin teknik altyapısında Huawei DriveONE elektrik sistemi yer alıyor. Araç, lityum demir fosfat (LFP) batarya paketleriyle çalışıyor. Toyota’nın verdiği bilgilere göre model, versiyona bağlı olarak CLTC standartlarına göre 600 ila 710 kilometre arasında menzil sunabiliyor.
Güç tarafında ise 207 kW (277 beygir) elektrik motoru bulunuyor. Bu motor günlük kullanım için yeterli performans sağlarken, aracın verimli bir sürüş sunmasına da yardımcı oluyor.
bZ7 yalnızca uygun fiyatıyla öne çıkan bir model değil. Bağlantılı araç teknolojileri, gelişmiş sürüş destekleri ve akıllı ekosistem entegrasyonuyla Toyota’nın Çin’deki elektrikli araç stratejisinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor.