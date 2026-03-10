Tesla’nın 5’te 1 fiyatına elektrikli Toyota

Güç tarafında ise 207 kW (277 beygir) elektrik motoru bulunuyor. Bu motor günlük kullanım için yeterli performans sağlarken, aracın verimli bir sürüş sunmasına da yardımcı oluyor.

Toyota’nın Çin planında yeni dönem

bZ7 yalnızca uygun fiyatıyla öne çıkan bir model değil. Bağlantılı araç teknolojileri, gelişmiş sürüş destekleri ve akıllı ekosistem entegrasyonuyla Toyota’nın Çin’deki elektrikli araç stratejisinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor.